銘傳國中獲首爾發明展首獎

銘傳國中林昀鴻、范淳祺以及林詠錡以作品「旋轉式插座結構」奪得二０二五首爾國際發明展大會首獎。（銘傳國中提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市銘傳國中於二０二五首爾國際發明展中表現突出，獲得大會首獎Grand Prize最高榮譽獎，同時還取得五銀一銅的成績，成果斐然。

銘傳國中此次獲得首獎的作品 「旋轉式插座結構」 由林昀鴻、范淳祺以及林詠錡三名學生共同研發，林昀鴻說明作品發想源自國小升入銘傳國中暑假的區域資優方案創意發明營，經二０二四ＩＥＹＩ經驗累積後，團隊持續調整設計，使其更符合實際使用需求。

范淳祺表示，注意到日常拔插電器時常因角度或力量不當造成損壞，因此希望透過結構改良提升安全性，降低短路或過熱等風險；林詠錡指出，雖然比賽期間身體不適，但在平時簡報訓練的基礎上，仍能穩定完成作品展示和回答評審提問，感謝隊友與教師在研發與準備過程中的協助。

銘傳國中校長林世傑表示，這次競賽的成果不僅是屬於銘傳國中，能代表國家與基隆市奪得這份殊榮備感榮耀，未來在教育處的支持和鼓勵下，學校將持續推動創新教育與國際交流，使學生能在多元情境中進行實作、溝通與反思，並從國際視野中累積未來發展所需的能力。