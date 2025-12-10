銘傳大學英文老師課堂上問學生「是處女嗎」 被送性平會調查

銘傳大學日前有學生踢爆，一名英文老師設計問卷要學生回答「是否與人發生過性行為」、「是不是處女/處男」等隱私問題，甚至在課堂上公布學生的答案、點名學生公開分享。若回答「不關你的事」，還會被老師說「很難聊」。此舉引發學生心理不適，校方獲報後，已召開性別平等教育委員會，後續調查將依程序辦理。

英文老師設計問卷要學生回答「是否與人發生過性行為」。圖：翻攝自Dcard

學生在Dcard發文提到，該名老師要學生填問卷，題目卻是「你昨晚有沒有跟別人發生性行為？」、「你今天穿什麼顏色的內衣褲？」、「你裸睡嗎？」、「你是處男/處女嗎？」，選項有「是、不是、不關你的事」，但是該測驗涉及成績，只有全部填「是」才能拿到滿分。老師甚至在課堂上公開同學們的答案，若填「不關你的事」，還會被老師說「很難聊」、「怎麼這也不能問」。有女同學甚至被公開點名詢問，「你是處女嗎？既然沒有初吻應該是處女吧？」讓當事人相當尷尬。

廣告 廣告

英文老師設計問卷要學生回答「是不是處女/處男」。圖：翻攝自Dcard

對此，銘傳大學回應，該校商務英文課程任課教師，課程規劃安排「文化禁忌」議題問卷調查，並抽問答題同學，引發部分學生感到不適。校方對此高度重視，已立即啟動關懷與相關處置程序，並於12月5日召開性別平等教育委員會。為維護雙方當事人的隱私與權益，後續調查及結果均將由性平會依程序辦理。

為維護學生學習權益並確保課程品質，校方已與授課教師進行溝通提醒。課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。

學校也發信給選課同學，告知學校已妥慎處理，維護學生學習權益。若有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。銘傳大學強調，該校對校園安全與多元平等的學習環境，一定努力維護。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園學子世界盃蹼泳巡迴賽表現亮眼 抱回4金6銀5銅

桃園觀音水泥預拌廠桶槽崩塌 幸無人傷亡