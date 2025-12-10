銘傳教師課堂逼問「是處女／處男嗎」？性平會急啟動調查

銘傳大學校景圖。（取自銘傳大學官網）

銘傳大學商務英文課程一名陳姓男教師，在上課時讓學生填寫線上問卷，題目居然羅列「昨晚有跟別人發生性行為？」、「是處女／處男嗎？」等涉及霸凌、性騷與侵犯個人隱私等內容，引發學生強烈不滿。校方回應，此案已於12月5日召開性別平等教育委員會，且為維護雙方當事人隱私與權益，後續調查及結果均將由性平會依程序辦理。

據了解，該名教師於上周一在課堂安排「文化禁忌」議題，並發放線上問卷調查，還抽問學生23個題目，當中8提涉及個人性隱私。有學生將問卷內容與問題分享在社群平台Dcard，指控老師逼學生用隱私換成績。消息傳出後，引發外界高度關注。

銘傳大學回應，已立即啟動關懷與相關處置程序，並於12月5日召開性別平等教育委員會。為維護雙方當事人的隱私與權益，後續調查及結果均將由性平會依程序辦理。

銘傳大學提到，為維護學生學習權益並確保課程品質，校方已與授課教師進行溝通提醒。課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。

銘傳大學指出，學校也發信給選課同學，告知學校已妥慎處理，維護學生學習權益。若有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。銘傳大學對校園安全與多元平等的學習環境，一定努力維護。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

