銘傳資金系攜手富邦人壽 深入偏鄉推動新住民教育活動

為落實大學社會責任（USR）及企業社會責任（CSR）銘傳大學資訊應用與金融保險學系與富邦人壽攜手合作，共同推動「新住民保險教育活動」，在今年9月至11月共完成辦理四場，以實際行動深入偏鄉與社區，鎖定新住民及其家庭，旨在推廣金融防詐意識與保險理財觀念，協助新住民提升經濟安全與穩定生活。

此次活動由銘傳資金系教師帶領學生團隊精心策劃與執行，獲得富邦人壽的熱情支持與資源挹注，並與多個重要單位合作，包括：三重商工新住民學習中心、賽珍珠基金會、瑞芳高工等，足跡遍布雙北，四場活動累計參與人次近150人，現場反應熱烈，顯示新住民家庭對於實用金融教育的需求與重視。

專業結合實務：強化防詐與理財能力

活動內容貼近生活，涵蓋三大核心主題：「金融防詐知識」提升對詐騙手法的辨識與防範能力；「生涯保險觀念」建立風險保障的基礎認知；「理財基礎」強化新住民家庭的基礎理財能力。採互動式教學與生活化案例，確保新住民家庭能夠有效吸收與應用所學。

銘傳資金系余泰毅主任表示，金融保險教育是落實大學社會責任的重要環節，也是社會的重要安定力量。誠摯感謝富邦人壽的慷慨贊助與合作，不僅成功地將教育資源帶入社區與偏鄉，更促進多元族群的融合與共學。

主任強調，這是一次寶貴的教育體驗，讓系所學生能夠親身參與公益行動，從中培養社會關懷與實務應用能力，體現「學以致用、服務社會」的核心理念以及良好的溝通能力，落實企業與大學的社會責任。未來，系上將持續結合企業夥伴資源，擴大服務範疇。

