銘旺科技無人機技術優異 赴烏克蘭戰場測試

記者林彩瑜／綜合報導

國產無人機產業取得重大突破，銘旺科技（Abonmax）透過與波蘭無人機系統協會簽署MOU，憑藉優異的技術規格，正式獲邀前往烏克蘭進行高強度的「戰場實地測試」（Field Testing），若通過實戰驗證，將標誌著臺灣無人機技術正式叩關國際最高規格的採購市場。

透過與波蘭的戰略合作，銘旺科技成功將技術優勢轉化為實質貢獻，以「高階無人機技術供應者」的角色。之所以能進入高度管制的歐洲國防供應鏈，核心在於其自主研發的AI飛控系統、AI追瞄系統等，以及具備高可靠性的自主飛行高端系統。其主要內涵：

1、反制電子戰的戰略能力：透過全面性的零組件模組化設計，並與歐盟國家當地的地面控制站（GCS）無縫整合，銘旺科的系統大幅提升了電磁頻譜的抗干擾能力。

2、導航韌性與任務確保：在現代電子戰環境中，特別是當GPS訊號可能遭敵方遮蔽或欺騙時，銘旺科AI系統技術，可確保無人機導航的自主性與任務的精確執行。這種導航韌性正是目前北約與國際軍事買家在面對高強度衝突時，最迫切的戰場生存需求。

銘旺科憑藉上述的軍規級技術與聯合作戰潛力，獲得波蘭無人載具系統協會（Polish Chamber of Unmanned Systems）及波蘭無人機大廠Farada Group, Ltd.的認可與邀約，洽談當地製造與生產合作。

董事長周維昆表示，此實戰急單證明了臺灣無人機產業跨入國際的成熟度，也體現了國家級政策的效益。鑑於首批交機需求規模龐大，公司已緊急啟動產能擴建與供應鏈加速計畫，以確保戰備物資的穩定供給。

