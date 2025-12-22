銘記這些英雄！他奮力阻止張文卻喪命…老友慟揭「11年前說要攔鄭捷」：你實現了

不少民眾事發後在台北車站、中山商圈一帶獻花悼念遇害者。圖／攝影鄒保祥

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈持刀隨機攻擊，最終造成4人死亡、11人受傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡。更讓人痛心的是，首位死亡被害者余家昶是因第一時間挺身制止，與兇嫌搏鬥期間遭持刀重傷，送醫後不治身亡，而其義舉意外引燃張文行李箱內汽油彈，迫使對方倉皇離去，成功阻止後續在捷運內的攻擊，英勇行為讓大批民眾為之動容。

張文隨機攻擊事件始末

回顧此案，張文在正式發動攻擊前先於台北市區內三度縱火，並在警方鎖定身份、準備逮捕前，搶先在人潮密集區發動攻擊，先是朝台北車站捷運站投擲5顆煙霧彈，並對一名上前制止的民眾持刀攻擊，導致後者緊急送醫後仍宣告不治，成為首名死亡被害者。張文犯案後迅速離開現場，返回投宿的旅館進行短暫整備與休息。

張文不久後再度現身中山南西商圈，先是在大馬路上投擲煙霧彈製造混亂，隨後悠哉走向人群，趁著民眾不注意時掏出長刀、見人就砍，造成多名民眾受傷倒地。張文行兇後逃入商場，最後躲進誠品南西店6樓，似乎自知難逃法網而選擇墜樓輕生，送醫搶救後，仍於晚間7時48分宣告不治身亡。

據了解，3名死者分別是現年57歲的余家昶、蕭姓、王姓男子，其中余家昶在北車試圖阻止張文犯案時遭砍，最終因心肺穿刺傷於19日晚間8時7分宣告死亡；蕭男則是在下班路上騎車停紅燈期間遭砍脖子，最終因失血過多於19日晚間8時10分宣告死亡；王男在誠品南西4樓被砍，心臟外傷、肝臟、右手大量出血，於19日晚間10時13分宣告死亡。

張文在北車中山站陸續施放汽油彈及煙霧彈縱火，並隨機砍人釀成4死9傷慘劇。圖／資料照

老友哀慟發聲：兄弟，你的義行應該被宣揚

據了解，從事金融相關行業、住在桃園市的余家昶，每天都會通勤前往台北市上班，余家昶事發當天下班後，便搭乘台北捷運紅線至台北車站再轉乘台鐵回家，沒想到在站內撞見張文丟擲煙霧彈、汽油彈製造混亂，便趕緊上前阻擋，未料遭張文持刀攻擊，送醫搶救後仍重傷不治。警方指出，余家昶與張文搏鬥期間，導致張文行李箱裡的汽油彈意外燃燒，結果張文只能匆匆離開，沒在捷運內發動後續攻擊。

余家昶的英勇舉動曝光後讓全台動容，一名認識余家昶多年的老友也在Threads上感慨直言，余家昶是他15年最知心的朋友，2人一起學習、談論，經常會聊天至深夜：「這一位身材不高，卻是一位魅力十足，學識淵博，熱心助人，是太太眼中的好先生，是小孩中的好爸爸，每天來往桃園台北之間，勤奮的生活，永遠看到他的都是幹勁十足的活力，滿腦子的股票專業、命理知識。」

眼見這位正義又熱血的朋友為了讓傷害降到最小而犧牲自我，也讓老友深感不捨，因此也發文悼念知己：「少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己，家昶，我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

台北車站裡有許多民眾獻花悼念遇害者。圖／攝影鄒保祥

另外，根據民事新聞網報導，余家昶另一位30多年的老友也來到現場悼念這位勇士，並在受訪時透露，他和余家昶是當兵同袍，更表示他所認識的余家昶就是一位正義感十足的人，憶起10多年前鄭捷案時，他就曾聽余家昶說過，若遇到類似情況一定會挺身而出，為此也哽咽嘆道：「10幾年前講的話，你今天實現了。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛留言感謝這次事件裡的熱心民眾：「請大家不要再提及張某的名字，他不值得我們記得，我們要記得勇敢撂倒汽油彈的北車英雄余家昶、記得勇敢幫受傷騎士止血的日本記者木下黃太、記得南西誠品裡幫忙躲避兇手的店員們、記得那些被逝去的曾經燦爛的生命們，這些人才是生命裡的英雄」、「余先生謝謝你，沒有超能力仍挺身而出的超級英雄」、「大哥沒有輸！他真的救了很多人」、「謝謝余大哥保護了台北車站！」

英雄的名字應該被記住！

張文隨機攻擊事件爆發後，不少網友都在網上響應「真正該被記住的名字」運動，不僅列出英勇阻擋張文的余家昶，也提及2025年許多不幸殉職、目前仍在住院搶救的人民英雄。

吳恩碩（消防員）

現年37歲的新北市消防局消防員吳恩碩2025年7月8日於新北市新店區廣興橋下救溺水民眾時，搭乘的救生艇在急流中翻覆，不幸遇難。

吳恩碩消防員不幸殉職。圖／翻攝自當事人FB

張敬謙（消防員）

現年36歲的新北市消防局消防員吳恩碩張敬謙同為2025年7月8日廣興橋下水域救溺事故中受困，經搶救後於7月9日宣告不治，確定殉職。

曹雙全（義消）

現年34歲的義消曹雙全同為2025年7月8日廣興橋下水域救溺事故中受困，目前仍在加護病房搶救中，雖然生命徵象暫時穩定，但因缺氧時間過久，醫療團隊仍非常擔心其腦部狀況。

曹雙全目前還在醫院持續搶救。圖／家屬提供

李元翰（技術員）

現年36歲的台電技術員7月前往嘉義縣義竹鄉維修丹娜絲颱風造成的停電時，意外遭到6000伏特高壓電擊，當場失去呼吸心跳，搶救多日後因家屬不忍繼續受苦，最終選擇放手，並同意器官捐贈遺愛人間。

林鴻森（挖土機行老闆）

林鴻森9月前去花蓮縣光復鄉當「鏟子超人」，卻在救災過程中腳部刺傷，引發嚴重感染，送醫搶救後，最終仍因感染引發敗血症造成多重器官衰竭，中秋夜不治身亡。

