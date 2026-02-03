銘金科技捐贈液晶靜脈定位儀 落實科技輔助、人本照護

彰化縣消防局在捐贈儀式上特別感謝銘金科技，將即刻投入救護勤務與教育訓練，為第一線救護能量注入關鍵科技支援。 圖：彰化縣消防局/提供

[Newtalk新聞] 銘金科技股份有限公司董事長曾仁安熱心公益，慷慨捐贈「液晶靜脈定位儀」2組予彰化縣消防局，以強化到院前緊急救護效能。彰化縣消防局在捐贈儀式上特別感謝銘金科技，將即刻投入救護勤務與教育訓練，為第一線救護能量注入關鍵科技支援。

銘金科技指出，液晶靜脈定位儀採用近紅外光成像技術，能即時、非侵入式顯影皮下靜脈血管分布，尤其適用於光線不足、血管塌陷、肥胖、年長或休克病患等困難打針情境。儀器操作簡便、反應迅速，可大幅縮短靜脈通路建立時間，提升注射成功率與給藥即時性，有效降低重複穿刺風險，減少病患不適與感染隱憂，對搶救心肺功能不全、嚴重脫水、創傷性休克等急重症病患具實質助益。

彰化縣消防局表示，本次捐贈儀器將優先配發至救護量大、偏鄉支援需求高之分隊，並同步納入新進救護技術員及志工救護員實作訓練課程，強化科技工具應用能力，落實「科技輔助、人本照護」理念。

彰化縣消防局表示，曾仁安董事長長期關注在地公共安全與醫療照護發展，此次捐贈不僅展現企業社會責任，更體現對第一線救護人員的深切支持。每一台「液晶靜脈定位儀」，都是守護生命的精準助力；每一份善心，都讓彰化救護網絡更綣密、更溫暖、更可靠。

