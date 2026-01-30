銘金科技捐 3D 靜脈定位儀 強化台中到院前救護戰力

曾仁安董事長慷慨捐贈到院前緊急救護３Ｄ靜脈定位儀 強化中市消防局救護量能。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

為提升台中市到院前緊急救護品質，強化救護人員於急救現場執行靜脈輸液的效率與成功率，銘金科技曾仁安董事長慷慨捐贈三組「３Ｄ靜脈定位儀」予台中市政府消防局專責救護隊，以實際行動支持第一線救護工作。此項先進設備的導入，將有效提升急重症患者的即時處置品質，為市民爭取寶貴的黃金救命時間。

「ＡＤＩＳＯＮ ３Ｄ靜脈定位儀」結合最新光學成像技術與人工智慧演算法，可即時清楚呈現患者手臂靜脈走向。對於深層血管、血管塌陷、周邊循環不佳或兒童、長者等較難建立靜脈路徑的患者，能大幅提升靜脈穿刺成功率，減少重複穿刺造成的不適與併發風險。尤其在夜間光源不足、患者意識不清或救護現場環境複雜的情境下，該設備可協助救護技術員迅速判讀血管位置，提升處置速度與安全性。

曾仁安董事長長期關注公共安全與醫療救護議題，秉持取之於社會、用之於社會的精神，多次以實際行動支持城市安全建設。消防局指出，此次捐贈不僅強化專責救護隊的專業量能，也為急重症患者建立更完善的到院前醫療照護機制。後續將依設備實際使用成效與臨床回饋，評估逐步擴大配置至更多第一線救護單位，建構更高效的救護車載醫療輔助系統，持續提升中市緊急醫療服務品質。消防局對曾董事長的善行義舉表達誠摯感謝，並強調未來將持續善用民間資源，強化救護設備與人力訓練雙軌佈建，打造更堅實、完善的救護體系，全力守護市民生命安全。