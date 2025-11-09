銘馨盃落幕！曾馨瑩直呼感動 ENERGY牛奶現身力挺舞者

曾馨瑩多年好友、ENERGY成員牛奶也特別現身支持公益活動，為選手加油打氣。（永齡基金會提供）

由永齡基金會主辦、曾馨瑩主理的「永齡銘馨盃舞蹈大賽」於8日在台北流行音樂中心 Legacy Tera 圓滿落幕。今年以「BEYOND YOUR STAR」為主題，現場超過千人共襄盛舉，為鼓勵每位努力站上舞台的舞者，整體獎金總額近5百萬元，為歷屆之最；冠軍隊伍獎金高達30萬元、亞軍20萬元、季軍15萬元，堪稱全台最具規模與最高獎金的街舞賽事之一。

曾馨瑩表示：「看到這麼多年輕舞者因為熱愛而堅持，真的非常感動。『BEYOND YOUR STAR』象徵每一位舞者都能突破自己，在舞台上綻放屬於自己的光。」她強調，永齡基金會將持續以舞蹈為平台，支持青少年在藝術教育中的發展，讓舞台成為他們找到自信與夢想的起點。

此外，曾馨瑩多年好友、ENERGY成員牛奶也特別現身支持公益活動，為選手加油打氣。她表示，希望能以自身學舞歷程鼓勵更多喜愛舞蹈的年輕人，「只要堅持跳下去，舞台就會為你亮起來」。

