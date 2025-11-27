銜命銷毀私菸卻暗槓轉賣撈百萬 高市岡山焚化廠3吊車工獲緩刑

高市岡山焚化廠被揪出有3名吊車操作員，暗槓百萬元待銷毀私菸。翻攝台糖官網

高雄市岡山垃圾焚化廠蘇姓等3名吊車操作員，利用職務之便，從本應銷毀的違規菸品中竊取私菸轉賣，再朋分高達上百萬元不法獲利。橋頭地院審理後依竊盜罪判處3人1年4個月至1年8個月不等有期徒刑，全數宣告緩刑，上訴後二審維持原判。

此案源於高雄市政府環保局委託民營廠商經營岡山垃圾焚化廠，負責銷毀由財政局查扣的違規菸品，蘇姓、楊姓及曾姓男子為受雇於該廠的吊車操作員，職責是將待銷毀的私菸等垃圾夾入焚化爐燃燒。

判決指出，蘇男等人自2022年1月至2023年2月間，利用職務機會，在準備將違規菸品倒入垃圾坑銷毀的過程中，從垃圾進料斗平台竊取菸品，再以車輛運出廠區，視菸品外觀狀況以每條私菸200元至500元不等價格，變賣給菸商牟利。

法務部廉政署南部地區調查組去年接獲檢舉介入調查，3坦承犯行被移送橋頭地檢署，檢察官偵查終結後依涉犯《貪污治罪條例》起訴。但橋頭地方法院審理時，法院認為蘇男等3人僅是受雇於民營操作廠商的員工，並不具備刑法上的公務員身分，因此改依竊盜罪論處。審酌3人均已認罪，分別判處1年4個月至1年8個月不等徒刑，並均宣告緩刑3年至4年，緩刑期間交付保護管束。



