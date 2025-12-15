銜接林口與八里道路工程 預計明年4月完工

為改善新北市林口與八里區之交通壅塞情形，中央透過生活圈計畫協助新北市政府推動「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」，並由內政部國土管理署代辦工程，目前整體工程進度已達八十%，預計明年上半年完工，正式通車後，將可縮短林口與八里之間的行車時間約六分鐘。國土管理署昨（十五）日偕同新北市府共同視察本案，期許工程團隊確保施工品質、安全及進度，如期如質施作完成。

國土管理署說明，本新闢道路總建設經費共十二·五一億元，中央補助五·八億元，道路長約二一三○公尺、寬十八尺，雙向四車道及兩側設有寬約二·二公尺人行道。