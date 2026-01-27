銜接第一線救災任務 竹市新進消防人員職前訓練啟動





為強化城市防救災量能、提升第一線救災即戰力，新竹市消防局於今(115)年1月26日至1月30日，在消防訓練基地辦理「115年新進消防人員職前訓練」，共計56名新進消防人員全程參訓。訓練為期5天，透過高強度、貼近實務的術科課程，協助消防新血順利銜接第一線救災任務。

消防局長李世恭表示，「新進消防人員職前訓練」期間由局內資深教官全程督導，並依實際勤務需求進行滾動式調整，確保訓練內容與第一線實務緊密接軌，讓訓練成果能即時轉化為實戰能力。未來，這批新進消防人員將陸續分發至各消防分隊，投入守護城市安全的行列，為新竹市消防體系注入穩定且堅實的新生力量。

消防局表示，此次參訓人員包含警察專科學校第42期畢業生，以及112年、113年消防特考班錄取人員，均已完成中央訓練階段，正式進入地方實務養成。訓練課程以「實戰導向、安全優先」為核心，內容涵蓋人命搜索室組合訓練、模擬火場燃燒室訓練、車輛破壞與救災器材操作、關東梯與雙節梯救援、水帶部署及綜合救災演練，並同步實施新式體能測驗，全面檢視學員體能、技術與臨場應變能力。



