銜接雙鐵 南投客運6673試乘價10元

南投客運新增公路路線「6673」20日舉行通車典禮，21日正式上線，該路線串聯草屯、南投、高鐵彰化站與台鐵田中站，強化南投與高鐵、台鐵間的轉乘，讓通勤、就學、就醫更便利，初期使用9人座巴士營運，為了提升搭乘率，4月30日前搭乘每趟次僅10元銅板價，民眾直呼「以後到彰化搭火車或高鐵南下，方便多了！」

南投客運「6673」經台76線八卦山隧道，沿途停靠草屯、佑民醫院、中正中學路口、中興國中、南投站、東彰員集路口、永靖高鐵星光大橋、東彰湳底路口、高鐵彰化站、台鐵田中站共10站，全票為25元至105元，試營運3個月期間每趟次只要10元。

廣告 廣告

南投縣長許淑華等人20日為南投客運「6673」通車剪綵，她致詞說，去年購置南投家樂福旁土地作為交通轉運中心，感謝立委游顥爭取，加上交通部公路局台中監理所協助，新闢6673公車路線，從草屯鎮發車經南投市，串聯高鐵彰化站及台鐵田中站，解決民眾南下交通不便問題，未來將與「幸福巴士」路網整合，打造更完善交通系統。

許淑華補充，日月潭納入空氣品質維護區，因此日月潭觀光軸線新增3輛電動巴士，分別投入環湖線、埔里至頭社、埔里至暨南大學共3路線，讓鄉親及旅客享有更安全、便捷且環境友善的公共運輸服務。

台中監理所副所長王英泰指出，南投客運「6673」解決南下客運不足問題，促進生活圈整合，每日往返9趟、合計18班次，初期使用9人座小巴營運，為了提升搭乘率，4月30日前每趟次優惠價僅10元，盼大家多搭乘，未來視運量調整為大客車。