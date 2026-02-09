銳視刀加空間分割放射治療 精準打擊縮小大型惡性腫瘤

葉啟源主任表示，肝樣癌是一種罕見且具高度侵襲性的惡性腫瘤。（圖：童綜合醫院提供）

80歲張女士因左側大腿與膝蓋出現疼痛、無力，後來連走路都成問題，只能依靠輪椅，經由骨科醫師看診及X光檢查後確認沒有骨折，安排進一步詳細檢查，發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤，化驗後確認患者罹患少見的肝樣癌。經由銳視刀適應性放射治療，加上空間分割點狀治療方式，成功縮小腫瘤，也讓疼痛獲得明顯改善。

因患者腫瘤細胞太大 （12.1公分x17.4公分），並且腫瘤位置執行手術風險過高，童綜合放射腫瘤科葉啟源主任進行銳視刀適應性放射治療，利用空間分割點狀治療方式（Spatially Fractionated Radiation Therapy, SFRT）在局部的位置給予點狀高劑量的放射線，再配合傳統銳視刀，經過一個月26次治療後，腫瘤已經縮小為9.8公分x10.1公分，縮小腫瘤後也讓疼痛獲得明顯改善。

患者與家屬感謝醫療團隊的協助，找出真正的病症並給予最新的治療，瓦解頑固的癌細胞，目前病況穩定並可以走一些距離，現在定時回診並接受免疫療法，控制癌細胞的生長。

童綜合醫院放射腫瘤科葉啟源主任表示，肝樣癌（Hepatoid Adenocarcinoma, HAC）是一種罕見且具高度侵襲性的惡性腫瘤，特點是發生在肝臟以外器官的原發性腫瘤，但組織型態與細胞特徵卻與「肝細胞癌」相似。個案的腫瘤發生位置在骶骨，因為初期無任何不適症狀，等到腫瘤大到壓迫到骶叢神經而導致腿部疼痛與無力才發現，因腫瘤太大，如果只採用一般治療無法有效消除癌細胞，因此搭配使用最新的點狀式治療，以高劑量消融巨大、抗放射性腫瘤，同時利用傳統治療劑量梯度保護周圍的健康組織與器官。讓腫瘤明顯在三個月內縮小了2x7公分，緩解骶叢神經受壓迫的情況，改善患者的疼痛與行動能力。

葉啟源主任指出，銳視刀是目前最新推出的高品質影像導航加速器，擁有Hypersight技術，可以在短短六秒內擷取錐形束電腦斷層影像，並具有直接在影像上計算劑量的能力。患者在治療期間，因為病情及每天的變化，腫瘤可能會發生位置或是大小的變化，造成治療劑量的不確定性，而這些變化就能隨著銳視刀適應性放射治療調整放射照射範圍，精準打擊腫瘤，保護正常器官。當面對體積大的腫瘤時，原本區塊放射治療方式會因為劑量一致的關係而受到限制，這次使用SFRT（空間分割放射治療） 技術，在一顆腫瘤中運用高、低劑量分布，以「點狀強化」概念照射來達到有效控制與治療，真正實現因應個人化的治療目標。（張文祿報導）