銳視刀放療 精準消滅乳癌

醫師葉啟源表示，銳視刀適應性放射治療可精準地消滅殘餘癌細胞，大幅降低局部復發風險。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

51歲蔡姓女子右側乳房有明顯硬塊，檢查發現右乳有2公分左右腫瘤且無淋巴轉移，進行乳房保留手術切除腫瘤，手術成功且恢復良好。術後服用荷爾蒙抑制劑並銳視刀適應性放射治療，更加精準地消滅殘餘癌細胞，大幅降低局部復發風險，達到與全乳切除同等的療效。

童綜合醫院乳房醫學中心主任葉啟源表示，銳視刀是最新一代的高階直線加速器，結合「治療」與「監測」，是為可以使用適應性放射治療而設計的設備，精準聚焦輻射劑量於病灶，使腫瘤儘可能受到最大殺傷力，且附近的正常組織器官受到最小的影響，不僅提升治療效果，並縮減患者療程天數。

對進行乳房保留手術的患者而言，高科技銳視刀設備搭配使用適應性放射治療，在開始進行療程前會先接受電腦斷層模擬定位影像掃描，醫師利用電腦斷層模擬定位影像來規劃患者的治療計畫。之後每次進行放射治療，患者在銳視刀治療機台上會再由新世代影像導航技術進行掃描。

這兩組影像會進行比較，以確定是否有任何變化。如果有變化，醫師會和物理師討論適時的調整治療計畫和放射劑量，減少不必要的放射劑量與照射範圍，也降低患者皮膚破皮變黑、肺部纖維化等副作用產生。

葉啟源呼籲，醫療技術與科技與日俱進，癌症與絕症已經不能劃上等號，許多癌症只要能夠早期發現、積極治療，以及配合醫囑應用新型療法，不僅大幅提升存活率，甚至有機會根治痊癒，得更高的存活率與更好的生活品質。