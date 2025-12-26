銳鳶二型無人機變身「瑞士刀」 引擎換了、尺寸大了 還要能偵潛

〔記者涂鉅旻、吳哲宇／台中報導〕中科院持續精進各式無人機能量，除了「勁蜂」系列攻擊型無人機，既有中、大型機種也獲得性能提升契機。中科院航空所長邱祖湘接受本報專訪表示，「銳鳶二型」無人機奠基於「銳鳶一型」技術，花了2年時間改變外型、發動機、放大機體，不僅只用於情監偵任務，甚至可以用於偵潛用途，或成為多用途的「瑞士刀」。

銳鳶二型無人機。(資料照，記者方賓照攝)

銳鳶一型無人機首飛迄今已逾20年，中科院在前(2023)年台北航太國防展之中，展示出「銳鳶二型」，不只機體放大不少，構型也略有調整。由於政府已提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，傳「銳鳶二型」將納入特別預算，計畫斥資126億元採購36架，協助監控中共軍事動態，減低人員與後勤負荷。

對於從「銳鳶一型」到「銳鳶二型」無人機的發展過程，邱祖湘透露，「銳鳶一型」的噪音比較大一些，科研人員認為「要改就大改」，並且打破機體尺寸限制，都奠基於銳鳶一型無人機既有技術之上。這並非國防部委託中科院的科研案，而是中科院動支自有營運資金，因應研發所需經費，只投入2年時間即有成果。

邱祖湘認為，「銳鳶」系列無人機能快速斬獲研發成果的關鍵，在於中科院各功能單位擁有自主研發能量，且銳鳶二型的用途又比銳鳶一型更多，原本銳鳶一型只能做情監偵(ISR)，但銳鳶二型可以從事海搜，甚至類似於偵潛的任務，「或者慢慢變成類似瑞士刀，不會只有一種用途」。

中科院航空所長邱祖湘接受本報專訪。(記者廖耀東攝)

另外，世界各國中、大型無人機的構型有著相似之處，邱祖湘說，研製無人機的先行國家，已經落實許多概念、解決諸多問題，且考慮通訊等設備配置、飛行重心等因素，最後做起來的規格都會有相似之處，這也是各國航空界的共識。

