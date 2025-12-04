銳鳶二型確移特別預算 36架126億115至118年購畢

〔記者吳哲宇／綜合報導〕連2屆參加國防展、講求多功能型的「銳鳶二型」無人機，終於有了確定的採購期程，先前「銳鳶二型」相關採購未出現在年度預算中，使人以為因受預算排擠可能會有變數。但根據國防部向立委的報告指出，現已規劃115年至118年籌獲，確定會列於特別預算中。據了解，採購金額約為126億，數量高達36架，未來可取代有人機升空監偵共軍動向，大幅拉低油料及有人機運作花費。

其實在先前媒體報導的2025上半年度的軍品列管清單中，就有出現「銳鷲專案」相關的管制數量，其中「中型無人機複材機體」已由國軍預劃2026年至2029年間採購36套機體，另有一項名為「中型無人機電偵接收機」的裝備，預計未來4年間採購9套，做為該機所需的電偵酬載。

但據了解，近期碳基所公告取得的1.5億「銳鳶二型無人機」委製案，跟銳二量產計畫無關，而是製作4架不同機型，掛載不同裝備的試做型，交由中科院測試後，會綜合出1架當作規劃的量產機型生產，整體採購速度可說是相當快速。

「銳鳶二型」無人機採複合材料打造，搭載氣冷式轉子引擎，翼展12公尺，最大航程高達2000公里，另採用自動換頻通訊系統、多頻導航天線，強化的抗干擾性能提升戰場存活率，遂行海上情監偵；去年的「海、空精準彈藥射擊」操演中，該機就曾執行海上目獲，運用無線微波、高通量衛星和4/5G行動通訊等多重管道，將靶艦畫面即時回傳指揮所、作戰中心，發揮海搜雷達、光學鏡頭功效。

另外，「銳鳶二型」在地面固定站點以微波導控，最大距離可達300公里左右。不過，該機還具備衛星導控的能力，只要收得到衛星訊號，就能補前者不足，在航程允許下繼續通聯，延伸空中偵察支援效益。

