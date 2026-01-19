銷售成績好也可能倒閉！怎麼從「現金流量表」一眼看出公司健不健康？

財務三表包含「損益表」、「資產負債表」和「現金流量表」。

現金流量表是一個能呈現從損益表無法得知的「公司現金進出」的報表。對公司而言，即便帳面上的銷貨收入或利益極高，如果幾乎都是賒帳銷貨（應收帳款），實際上等於現金根本沒有進到公司口袋。一旦手邊沒有現金，在持續經營的過程中資金不足，破產的風險性便會提高。

廣告 廣告

現金不足，是攸關公司性命的問題；確認現金流量有無異常，就是現金流量表的重要任務。

在會計世界中有一句話：「Profit is an opinion, cash is a fact.」（收益是種觀點，但現金是個事實。）這句話的意思是，靠賒帳銷貨等方式，在某種程度上雖然可以虛增利益數字，但現金是騙不了人的。

僅檢視損益表或資產負債表，無法看出公司的真實狀態。連同現金流（流量／流向）一併了解，才能進行正確的分析。

現金流量表包含哪些內容？

● 現金流量表內有什麼？營業活動CF、投資活動CF、融資活動CF

我們來看看這張現金流量表的大架構。現金流量表由上而下依序分為以下3種活動記錄現金進出：

營業活動現金流量，以下簡稱營業活動CF（cash flow）。

投資活動現金流量，以下簡稱投資活動CF。

融資活動現金流量 ，以下簡稱融資活動CF





● 現金流量表規則：資產增加＝現金流出、負債增加＝現金流入

現金流量表的基本規則只有一項：資產的增加，代表現金流出；負債的增加，代表現金流入。

資產增加：可能是購入了某項資產，則手邊的現金減少。

資產減少：可能是出售資產，則現金會增加。

負債增加：可能是借款，手邊的現金就會增加。

負債減少：可能是清償借款，則手邊的現金會減少。





● 數字前有△代表負值

現金流量表遵循此一原則，將各項活動的現金進出以「正值」與「負值」表示。在實際的現金流量表中，負值會在數字前面加上「△」表示。正值代表公司的現金流入，負值則代表公司的現金流出。一開始先記得這一點。

快速整理

解讀現金流量表的3個關鍵

關鍵要點：從3項現金流量的「正」或「負」來判斷，一家公司的狀態好壞一目了然。

1.從「營業活動現金流量」，得知公司本業是否賺錢？

從這裡開始，我們來看看現金流量表的具體內容。

第一項為營業活動CF，此處的營業活動指的是「公司的本業」。營業活動CF呈現出「本業賺取多少現金／是否賺錢？」。

營業活動CF若為正值，表示本業有賺得現金；營業活動CF為負值，若事業持續經營下去，現金流失會越多。長此以往，公司破產的風險變高。因此，營業活動CF可以說是多多益善。

營業活動CF的細項，稅前淨利、折舊費用、銷貨債權、存貨資產、進貨債務等，這些項目的共通點是：應計基礎（帳面上的數字）與現金基礎（實際的現金流動）之間差異，產生的金額落差。

舉個例子來說，折舊費用是指在購買工廠設備等高額項目時，將該費用分攤至複數年度認列為費用，但實際上工廠設備的費用，通常在購入年度就已支付完畢。

如此一來，在取得設備的第二年後，雖然損益表上會以「折舊費用」記錄工廠設備的價值減損，但公司卻沒有支付任何現金，換言之，公司帳面上的收益（費用），與手邊的現金進出狀況會產生落差。

在計算營業活動CF時，會依循應計基礎計算出來的公司收益（稅前淨利）為起點，將與實際的現金進出有落差的部分，一項一項的比較確認，調整差異金額。

2.從「投資活動現金流量」，得知一間公司「是否投資未來？」

所謂投資活動，指的是購置或處分（出售）固定資產或有價證券，代表「公司為了將來，能做多少投資」。

相較於營業活動CF，投資活動CF非常單純。投資活動CF若為正值，表示因出售土地、建物或有價證券等而取得現金；若為負值，則是支付現金，取得新的固定資產。

此處要注意一件事，成長中公司的投資活動CF通常是「負值」（現金淨流出）。投資活動CF為負數，也就是運用現金，為將來的發展購置新設備或工廠，企圖鍛鍊出更強大的身體。

若是出售與本業無關的有價證券、非運作狀態的閒置資產，問題固然不嚴重，但若是為了補充本業的資金不足（營業活動CF為負數）而出售資產，則需加注意。因為這可能代表公司肌肉衰退，對中長期的業績有負面影響的危險性。

3.從「融資活動現金流量，得知公司「現金的借款、還款狀況」

融資活動CF呈現的是「公司借了多少錢、又還了多少錢」。除了與銀行之間的借還款之外，也包含了發行股票或公司債（或清償公司債）、支付股利等現金進出。

融資活動CF為「正值」時，是向銀行借款、發行股票等有取得現金的狀態。

融資活動CF為正值，可能是本業不振造成（可觀察營業活動CF是否為負），或是為了加速公司成長（觀察投資活動CF是否為負），判斷背後的成因很重要。

另一方面，當融資活動CF為負值，大體來說都是還款給銀行、清償公司債等負債減少的狀態，多數是公司的業績良好，有餘裕好好經營公司的時期。但也有可能是因為業績不振、無法再向銀行新增借款，不得不清償現有借款，導致的「負值」。

快速整理

《憑直覺看懂會賺錢的財務報表【案例全新版】》☛立即購書：商周Store、博客來





責任編輯：倪旻勤

核稿編輯：陳瑋鴻





看更多商業周刊內容

不想讓辛苦錢變少，最不該做的就是「把錢放進保險箱」！為何？

他不貪圖不屬於自己的東西⋯用十年把100萬變50億，年化投資報酬率>50%！

「人人都說這家公司好，就不是好公司！」霍華馬克斯如何用「第二層思考」打敗大盤？