銷售降兩成！《艾爾登法環 黑夜君臨》明年4月推首個付費DLC救人氣
在今年 5 月 30 日《艾爾登法環 黑夜君臨》上市後，就吸引了許多喜歡原作《艾爾登法環》的玩家入手購買，享受這種多人合作，在大逃殺縮圈壓力之下挑戰夜王的刺激感。而雖然就有玩家擔心，這種類型的玩法會很快失去新鮮與刺激感，不過目前看起來《艾爾登法環 黑夜君臨》的開發團隊有穩定的更新步調，9 月份推出「深夜模式」大更新後，FromSoftware 的母公司角川集團也確認，《艾爾登法環 黑夜君臨》預計將在明年 4 月推出第一個付費 DLC。
日本角川集團在最新的財報中透露，由傳奇遊戲製作人宮崎英高領軍的 FromSoftware 除了之前宣布的《艾爾登法環 黑夜君臨》褪色者版與新作《The Duskbloods》 之外，還正在開發《艾爾登法環 黑夜君臨》的 DLC，預計也將與另外兩部作品一樣，明年就能正式推出，與玩家們見面。
角川集團表示，雖然《艾爾登法環 黑夜君臨》在剛推出時銷售表現非常強勁，但相比於《艾爾登法環》與 DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》，《艾爾登法環 黑夜君臨》的銷售表現到了 Q2 卻略微下滑，銷售額大約減少了 23.2% 左右。也因此，希望透過《艾爾登法環 黑夜君臨》的新付費 DLC，能夠再度讓玩家們感到新鮮感，重新回到遊戲中。
其他人也在看
全破《黑魂3》照樣被虐！玩家挑戰《空洞騎士》竟連第一個BOSS都打不贏？
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出至今，Steam 雖然仍位居全球暢銷第一名，但整體評價已經降到 77% 大多好評，其中除了簡體中文的翻譯問題外，遊戲的難度、關卡設計等影響，也在網路上掀起熱議。而最近，一名受到《絲綢之歌》熱潮影響的玩家，決定去嘗試看看前作《空洞騎士》，卻發現自己連第一個 BOSS 都打不贏。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
她怨年輕人不耐操「都撐不到1年」 網見薪資笑：有什麼好撐的
她怨年輕人不耐操「都撐不到1年」 網見薪資笑：有什麼好撐的EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風估下周三至周四穿越台灣 氣象專家：各地強降雨
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，明（9）日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。氣象專家吳聖宇指出，12日到13日上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。中天新聞網 ・ 22 小時前
買午餐盒還倒賺錢？打開竟意外藏百張《寶可夢》卡牌還有噴火龍金卡
一直以來，寶可夢卡牌可謂風靡全球，在全世界各地都有許多粉絲熱衷於收藏卡牌，而許多特別的卡牌版本在收藏家們眼中也都價值不斐。而最近在國外就有人好運降臨，只是在路邊買一個午餐餐盒，就獲得了超過 100 美元（約 3200 元新台幣）的寶可夢卡牌，也讓他的妻子直呼真的賺到了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 1 天前
中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先
（中央社聖克拉拉7日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳近日受訪稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後澄清，中國在AI領域落後美國僅有「幾毫微秒」，美國須奮起才能獲勝。中央社 ・ 1 天前
《英雄聯盟》HLE已開始找新打野？爆料傳已經接觸「LPL頂尖選手」！
2025《英雄聯盟》職業電競賽季只差最後一場世界大賽總決賽的 BO5 ，決定 T1 或者 KT 誰是今年的世界冠軍得主就會圓滿落幕，而隨之而來的馬上就是年底的轉會期。近期除了 T1 與 KT 之外的其他《英雄聯盟》職業戰隊也開始佈局，市場上也傳出許多風聲。而在今年拿下世界賽八強的韓國 HLE 戰隊由於打野選手 Peanut 確定退役，據傳也已經聯繫一位中國 LPL 賽區的頂尖選手，以開始布局明年賽季。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
玩《FF11》21年祖母級玩家過世！戰友淚別：伺服器裡最溫柔的光之戰士
隨著時間推移，每個人都會慢慢長大、變老，最終靜靜地結束人生旅程。但在人生的冒險中所留下的足跡，會成為「曾經好好活過」的證明。不久前一名網友分享了自己祖母的故事，她不只是家人眼中的長輩，更是《Final Fantasy XI》（以下簡稱《FF11》）中征戰了 21 年的光之戰士，直到今年才真正結束她的冒險。這段經歷也感動了許多同樣陪她走過遊戲時光的老玩家。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
正確的濾掛式咖啡沖法！日本UCC分享祕訣 掛耳不容易滑落、更好喝
濾掛式咖啡怎麼沖泡才不讓兩邊的掛耳滑落？日本咖啡品牌UCC示範給大家看，並教大家正確沖法，讓沖出來的咖啡更加好喝，又不容易讓掛耳掉落，毀了整杯咖啡。 濾掛式咖啡沖法 平常沖泡濾掛式咖啡（掛耳咖健康2.0 ・ 4 小時前
面試45次都沒上！ 北漂哥曝暗黑真相：比被拒絕更難受
面試45次都沒上！ 北漂哥曝暗黑真相：比被拒絕更難受EBC東森新聞 ・ 1 天前
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」EBC東森新聞 ・ 15 小時前
北約彈藥產量正式超越俄羅斯 秘書長呼籲再投資新產線
北約工業論壇11月5、6日於羅馬尼亞舉行，期間北約秘書長呂特呼籲歐洲各國，持續投資擴大現有彈藥產線，因為直到最近北約的彈藥產量才超越俄羅斯。這一轉變代表可能緩解彈藥短缺狀況並重塑烏克蘭戰場格局。軍聞網站「Defence24」報導，呂特表示，「直到最近，俄羅斯的彈藥產量還超過所有北約成員國的總和，但這自由時報 ・ 21 小時前
補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導衛福部推出健保補充保費改革方案，社會一片罵聲質疑政府搶錢。在健保經費短絀下，賴清德總統今（8）日出席「2025台灣醫學週...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
澳洲研發「蜘蛛機器人」3D列印建築物 能在月球「就地取材」直接蓋房
兩家澳洲新創公司攜手合作，推出一款蜘蛛型建築機器人「夏洛特」（Charlotte），可用於3D列印建築，可能徹底改變未來的建築方式。不僅能大幅降低建築成本，也能將碳排放降至最低，甚至達到「負碳排」，未來還能在月球上建造房屋。 夏洛特由鋁、碳纖維與3D列印塑膠組成，六條腿可伸展至5.5公尺，能跨越兩層樓高的牆體，同時列印出建築結構。它採用「壓實土建築法」（bound earth building method），取用工地現場的土壤，經壓縮成型後再編織出包覆膜，取代水泥或磚等高碳排建材。 接著，機器人會將材料一層層堆疊，形成各種設計元素，包括曲線、圓頂、拱門等，突破以往施工限制，讓建築師有更大的創作空間。另一方面，團隊也認為，夏洛特是月球建築的理想選擇，因為結構中有99%的材料能夠就地取材。畢竟無法從地球運送太多東西上去。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
Konami開告《賽馬娘》專利戰和解！Cygames堅稱沒侵權仍妥協「原因曝光」
開發商 Cygames 旗下遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》在 2021 年推出後，曾於 2023 年遭 Konami 提告遊戲侵害其專利權，要求賠償損失並下架遊戲，而 Cygames 今（7）日公告後續，雙方已達成和解。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《英雄聯盟》年底轉會期第一槍？LPL被爆料有隊伍「同時接觸HLE Zeus與Viper」！
轉眼間，2025《英雄聯盟》世界大賽只剩下最後 T1 與 KT 之間的總冠軍賽，決定誰能拿下今年的召喚師獎盃，在總冠軍賽結束後，也將代表 2025《英雄聯盟》職業賽季圓滿落幕，接著要迎接的就是每年年底的轉會期。而其實那些已經離開世界賽舞台的隊伍們也已經開始布局明年賽季，準備開始搶人大戰了。昨（6）天就有爆料消息傳出，稱已經有 LPL 隊伍開始接觸今年合約將到期的 HLE 上路 Zeus 與下路 Viper。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
百萬幼童受惠！衛福部明年推「兒童專責醫師」 年齡擴大至6歲
衛福部將擴大「兒童專責醫師制度」，擬定明年起服務年齡從現行0到3歲延長至0到6歲，並改名為「兒童專責醫師」，新制上路後，受照顧兒童人數將可增加至約100萬人。國內新生兒數量持續下降，加上預防保健政策推台視新聞網 ・ 2 小時前
年改風暴延燒！教長一句話惹怒退休教師 全教產怒轟「無知傲慢」該道歉
朝野立委於6日針對「停砍年金」進行初審，就公教人員退休相關條文展開激烈攻防。教育部長鄭英耀日前受訪時表示，自己與執政黨立場一致，盼維持年金改革的推動，並稱「大部分老師退休後都有很好的生活安排，或寄情山林或旅遊走讀，認識各種文化風采，定期跟朋友聚會歡唱，也有含飴弄孫。」全國教育產業總工會（下稱全教產）今（8）日怒轟鄭英耀，所言所行是對教育人員退撫基金及退休權益......風傳媒 ・ 11 小時前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 1 天前
玩加密幣遭詐百萬！1招神追回 他淚喊：真的是奇蹟
加密貨幣真的安全嗎？有受害者遭詐百萬，結果居然近乎全額追回，淚喊「奇蹟！」HOYA BIT 加密貨幣交易所（禾亞數位科技）作為完成洗錢防制登記的合規平台之一靠著「區塊鏈追金神器」累計幫用戶追回近千萬元詐騙資金。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前