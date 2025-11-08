銷售降兩成！《艾爾登法環 黑夜君臨》明年4月推首個付費DLC救人氣

在今年 5 月 30 日《艾爾登法環 黑夜君臨》上市後，就吸引了許多喜歡原作《艾爾登法環》的玩家入手購買，享受這種多人合作，在大逃殺縮圈壓力之下挑戰夜王的刺激感。而雖然就有玩家擔心，這種類型的玩法會很快失去新鮮與刺激感，不過目前看起來《艾爾登法環 黑夜君臨》的開發團隊有穩定的更新步調，9 月份推出「深夜模式」大更新後，FromSoftware 的母公司角川集團也確認，《艾爾登法環 黑夜君臨》預計將在明年 4 月推出第一個付費 DLC。

(Credit:Fromsoftware)

廣告 廣告

日本角川集團在最新的財報中透露，由傳奇遊戲製作人宮崎英高領軍的 FromSoftware 除了之前宣布的《艾爾登法環 黑夜君臨》褪色者版與新作《The Duskbloods》 之外，還正在開發《艾爾登法環 黑夜君臨》的 DLC，預計也將與另外兩部作品一樣，明年就能正式推出，與玩家們見面。

角川集團表示，雖然《艾爾登法環 黑夜君臨》在剛推出時銷售表現非常強勁，但相比於《艾爾登法環》與 DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》，《艾爾登法環 黑夜君臨》的銷售表現到了 Q2 卻略微下滑，銷售額大約減少了 23.2% 左右。也因此，希望透過《艾爾登法環 黑夜君臨》的新付費 DLC，能夠再度讓玩家們感到新鮮感，重新回到遊戲中。