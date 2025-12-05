銷毀1.1萬公斤！北市攔截農藥超標蔬果 3品項曝光

每天餐桌上的新鮮蔬果，其安全問題總是民眾最關心的。（示意圖／翻攝自pexels）





每天餐桌上的新鮮蔬果，其安全問題總是民眾最關心的。為保障大台北地區的食品安全，台北市市場處對批發市場的蔬果進行嚴格的農藥殘留監測。近日公布的結果顯示，在114年10月的抽驗中，共檢驗1150件蔬果產品，其中有107件不符合規定，不合格率約9.3%。這些農藥超標的蔬果已全數遭到攔截報廢，銷毀重量高達11158公斤。

台北市第一、二果菜批發市場由台北農產運銷股份有限公司（北農）經營管理，為每日大台北地區蔬果的主要供應地。根據市場處公布的10月份監測結果，在抽驗的1150件蔬果中，有1043件合格，另有107件不符規定，不合格的蔬果總計被銷毀了11158公斤。

台北市市場處表示，本次主要不合格的品項集中在辣椒、芥藍菜及菜豆。這批不合格貨品已在第一時間完成攔截，確保農藥超標的蔬果沒有流入市面。

為了從源頭確保市售蔬果安全，北農每日都會對進場拍賣的果菜進行農藥殘留抽驗，並在拍賣前完成檢驗結果判定。市場處科長蔡萬春表示，凡是進場果菜經抽驗不合格，北農會立即禁止該批貨交易並報廢銷毀，同時還會暫停該供應人其餘供應代號的同品項蔬果拍賣。

若複檢仍不合格，將依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，直接停止其供應資格，實施嚴厲懲罰。

台北市市場處每年補助北農購買相關檢驗耗材，預計檢驗量能可達到13000件，全力防堵農藥超標農產品。為有效運用檢驗資源，北農會針對不合格品項進行加強抽驗，並將抽驗結果資訊回饋給農政單位，同時函知違規的供應單位進行用藥輔導與改善。

北農也會將檢驗結果副本知會當地縣市政府及農政主管機關，協助他們落實源頭管理。蔡萬春科長強調，市場處將持續監督北農落實蔬果農藥殘留抽驗工作，把關批發市場蔬果安全，以維護大台北地區消費者的健康。

