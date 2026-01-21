銷美產業競爭力指標股出列

文 ‧ 張興華

台美關稅談判已達成最終協議，目前已確定輸美對等關稅降至15%且無疊加，與日本、南韓相同稅率標準，於近期與美方共同簽署對等貿易協議。國內經濟學者表示，輸美產品對等關稅由先前20%+N稅率降至15%，對台灣的非半導體產業都是好事，且能與同為輸美競爭對手國日本、南韓的稅率站在同一稅率標準，將可增加台廠的價格競爭力，並進一步提升廠商的獲利能力。

台美 關稅 談判達成降稅目標

由行政院副院長鄭麗君領軍台美協商洽談的行政院台美經貿工作小組，日前(16日)公開說明對等關稅降至15%不疊加；及取得232條款最惠待遇，項目包括半導體及其衍生品，以及汽車、航空零組件與木材等產品。若摒除本次協議附加的企業自主投資5000億美元等條件，對台灣以出口為導向的經濟結構來說，無疑是對出口美國的產業打了一劑強心針，讓台廠在輸美市場上有機會與日本、南韓在同等關稅的標準下競爭，爭取更大的商機。

去年出口創高 晶片與DRAM大增

理周投部指出，根據財政部公布2025年全年台灣的進出口貿易統計資料顯示，去年台灣出口金額再創歷史新高，達6407.5億美元、年增34.9%，進口金額為1836.1億元，年增22.6%，全年出超金額達1571.4億美元。而去年單對美國出口部分，金額為1982.7億美元，占全年總出口約30.9%。而出口大幅成長，主因於AI及高效能運算需求強勁所致，其中IC晶片與DRAM出貨更是大幅成長。

針對本次與美談判對等關稅降至15%且無疊加的結果，中經院院長連賢明表示，對等關税15%不疊加，可稱得上是「準最惠國待遇」，同時與日本、南韓及歐盟相同，象徵台灣被美國視為美國供應鏈的關鍵角色。

淡江大學經濟系教授蔡明芳說，對等關影響最大的是非半導產業，以台廠出口至美國的產業來說，若與競爭對手國日本、南韓或德國在同為15%的關稅上，將有助於提升台廠的價格競爭力，及提高台廠的獲利能力。

機械與工具機 業者大大鬆口氣

台灣機械公會理事長莊大立指出，過去日本與韓國由於有自由貿易協議(FTA)，銷往美國市場不用課稅，但台灣卻要被課徵4.8%的關稅，台美簽署關稅協議後，台灣的機械與工具機等產品在美國市場，就可以與日、韓站在同樣起跑線，對台廠而言，可以大幅提升市場競爭力。

和大(1536)集團總裁沈國榮則認為，後續產品銷往美國，關稅15%絕對有助於今年工具機產業景氣回溫，但期望新台幣匯率能夠穩定的保持在31.5元至32.5元區間浮動，不要再有巨幅波動。

另手工具伯鑫工具(6904)總經理說，以往台灣手工具銷美關稅約在9-10%之間，後續確定15%的輸美關稅，所增加5-6%關稅，仍在可接受的範圍內，而美方客戶的觀望因素將會消除，訂單可望回流。

5000億美元投資仍須過濾雜音

理周投研部表示，有關承諾對美投資部分，與日韓有不同差異，分別為5000億美元、5500億美元及3500億美元，雖然談判小組強調本次對美投資為特有「台灣模式」，其中的2500億美元為企業自主投資，包含台積電先前投資的1650億美元，另2500億美元的政府信用擔保，就是協助相關產業鏈赴美國投資(如表一)，而這部分目前產學界的雜音較多，有待政府做進一步釐清，好化解外界疑慮。

川普積極推動「美國製造」與「再工業化」政策，台灣自動化設備與機械族群亦看好這波強勁需求，美台關稅談判達成協議，關稅降至15%後，也將推升前述產業的出口競爭力，綜合對等關稅降至15%後有利輸美的出口產業，分別歸納出直接受惠六項產業類別及對應個股：一、工具機設備與機械；二、重電設備與器材；三、汽車零組件；四、航太與軍工；五、自行車業；六、AI半導體製程與檢測設備等。

銷美具競爭優勢指標股

理周投研部特別針其產業類中挑選出最具輸美市場競爭優勢的指標性供應鏈個股(如表二)進行分析。值得一提者，除了機械等傳統產業受惠關稅降低外，隨著美國半導體法案執行，並在台美關稅談判協議的「台灣模式」投資，台積電(2330)等後續建廠相關的AI半導體製程，與檢測設備等供應鏈個股，也值得投資人一併關注。其中為半導體光罩載具龍頭的包括家登(3680)，自動光學檢測(AOI)設備的德律(3030)，及無塵室整合工程的漢唐(2404)等，均受惠台積電於美國擴建新廠，及電子供應鏈組裝回流美國而將提高營收比重。

