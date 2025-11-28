銷量不佳「完全版」商法也有鍋？SEGA回應遊戲叫好不叫座原因

SEGA 近期公布了新一季度的財報，並針對了遊戲銷售未達預期的提問回應，他們表示有多種因素，包含同類型競爭作品、價格設定等，其他也說明由於有「完全版」的關係，也讓玩家有疑慮而產生觀望的心態。

索尼克賽車 交叉世界在玩家間的評價很好，但銷量似乎未如預期高（圖源：SEGA）

在財報的股東問答上，有人提出疑問：「近年發售的許多全新完整作品，雖然獲得高度評價，但銷售實績往往未達預期。你們怎麼看待原因？」SEGA 除了說明有競品、發售價格等設定，也包含「完全版」商法讓不少玩家不會第一時間購買遊戲。此外也有「是否確實將遊戲魅力傳達給玩家」在內的行銷面存在課題，正在持續進行分析中。

SEGA 舉例《索尼克賽車 交叉世界》的遊戲品質是受到玩家高度肯定的，因此也希望透過改善上述的課題，來達到更佳的銷售成果。目前《索尼克賽車 交叉世界》在 Steam 獲得「壓倒性好評」，更有人評價完全不輸《瑪利歐賽車 世界》。