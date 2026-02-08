銷量可堆4430棟台北101！這罐「國民胃藥」創辦人竟是台灣藥師第一人

你有想過國民胃藥「張國周強胃散」的張國周是誰嗎？實際上，不只真有其人還大有來頭。

近期一名藥師在社群平台Threads上分享了一則冷知識，揭露了台灣藥師證書「第000001號」的持有人，竟然就是大家耳熟能詳的張國周。這張泛黃的證書照片曝光後，立刻引發網路熱議，讓不少網友驚呼原來這位傳奇人物不僅真實存在，更是藥界輩分最高的「開山大師兄」。

天字第一號！藥師證書「000001號」是他

每一位藥師在執業時，都會擁有一組專屬的證書字號。日前藥師蘇柏名在網路上秀出自己「第035083號」的證書，並分享了一張民國35年（1946年）頒發的舊證書照片，照片中赫然可見「藥字第000001號」，持有人正是張國周。

廣告 廣告

這則貼文讓許多執業十幾年的藥師大感驚訝，紛紛表示直到今天才知道，這位出現在家家戶戶藥櫃裡的創辦人，竟然是台灣戰後第一位取得藥師執照的傳奇人物。

問世近百年 銷量可堆4430棟台北101

這款藍綠色鐵罐包裝的胃藥，問世已近百年，是許多台灣人從小看到大的記憶。

根據張國周製藥官網指出，從1991年張國周強胃散第一罐問世至今，其累積銷售數量極為驚人，堆疊起來的高度可達4430棟台北101大樓。

為何這款老藥能熱賣近百年？有醫師分析，張國周其配方邏輯在當時相當先進。張國周採用中西合併的方式，以西藥成分中和胃酸，並佐以中藥材調理消化不順，這種結合中西醫優點、互補藥效的設計，讓它在市場上長盛不衰。

國民胃藥張國周強胃散問世至今已經近百年。（圖／取自張國周製藥官網）

靠「寫一手好字」獲贊助留學

值得注意的是，張國周更是一位的書法家。根據維基百科，張國周出生於嘉義農家，雖然家境清寒，但因爲寫得一手好字，獲得當地仕紳張春炎賞識。對方資助他50元，讓他得以遠赴日本「東京藥學專科學校」（現東京藥科大學）深造。

他在日本求學期間，書法作品甚至曾入選日本書道展覽會，強胃散包裝上那蒼勁有力的招牌字樣，其實就是出自創辦人張國周的親筆墨寶。

戰後藥政推手 開創行銷先河

然而，張國周之所以能拿下「第一號」證書，與台灣戰後的歷史背景密切相關。

二戰結束後，台灣藥界正面臨從日文、德文藥名轉換到中文、英文體系的混亂期。張國周因協助政府編纂《藥典輯要》，翻譯並整理藥名對照，對台灣藥政銜接貢獻良多，因此在1946年正式取得台灣戰後藥師執照第一號。

不僅如此，他也是一位行銷鬼才。早在電視普及前，他就將美軍退役吉普車改裝成宣傳車，下鄉播放電影並提供試吃；他更在台北西門町紅樓設立了台灣第一個巨型霓虹燈動態看板，甚至邀請歌仔戲天王楊麗花代言，創下女性代言藥品的先河。