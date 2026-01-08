鋁合金大廠陷財務危機！誆稱16億庫存狠詐1.2億現金 老董遭收押起訴

記者潘靚緯／台中報導

曾是鋁合金熔煉大廠的「廷鑫興業」，因財務危機，股票已於2024年11月19日下市，近4萬名股民持有的股票瞬間作廢。57歲的董事長顏德新卻涉入證券詐偽、財報不實、背信等案件。他對外誆稱還有16億的存貨，導致被害公司信以為真，交付1億2千萬資金想購買股權，款項卻被挪用去還債。台中地檢署去年12月中前往顏男在台中的住處及台南廠房搜索，聲請羈押禁見獲准。今(8)日偵結，依證券詐偽、財報不實及背信等罪嫌起訴。

台中地檢署去年底獲報，「廷鑫興業」董事長顏德新疑涉嫌證券詐偽、財報不實，由檢察官黃裕峯、陳東泰指揮法務部調查局新北市調查處、中檢重案支援中心檢察事務官及警政署保四總隊組成專案小組進行偵辦。

蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料後，去年12月11日檢方前往顏男在台中西屯區住處和台南廠房等處執行搜索，並向台中地院聲請羈押禁見獲准。

中檢調查，顏德新2023年11月30日以不實財務資訊，對外佯稱擁有新台幣16億元存貨（占總資產比例47.1%），使被害的日傑公司信以為真，交付1億2千萬元想購買股權，不料匯款之後，實際上前往台南廠房及安平保稅倉庫實地盤點，才發現僅剩3、400萬元零星庫存，顏男卻早已將這些款項挪用清償其個人債務，至今都未能提出合理說明及可供查核的佐證資料，

影響公司股票交易秩序。

儘管顏男全盤否認，

全案經檢察官偵查終結，法官認定被告所為，係犯證券交易法第171條第2項、 第1項第1款所定犯罪獲取之利益達1億元以上之加重證券詐偽、第174條第1項第5款之虛偽記載財務報告、刑法第342條第1項 之背信等罪嫌，向台中地院提起公訴。

