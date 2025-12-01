「鋁大師」接手鏟子超人 修繕光復國中活動中心

花蓮縣光復鄉今年9月下旬遭堰塞湖重創，逾萬名鏟子超人投入清淤，好不容易幫助光復站穩腳步，不過許多校舍的硬體設施仍損失慘重。遠雄文教公益基金會號召志工，利用周末完成光復國中活動中心門窗重建。

鏟子超人救急優先，待淤泥清除得差不多了，遠雄基金會號召關係企業遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園，前往受損嚴重的光復國中，為活動中心進行公益修繕。

經統計，活動中心24扇氣窗遭淤泥沖毀，7面鋁門也在大型機具搶救時被拆除，導致活動中心門窗洞開，失去足球場地練習的足球隊員，更難以在此練球。

遠雄志工團隊依專業分工，投入氣窗、鋁門修復工程。遠雄遊憩休閒事業總監鄧淳仁分享，當初災情發生後，海洋公園的員工立即趕往光復，加入鏟子超人行列，這次再參與公益修繕，盼持續為花蓮盡一份心力。

基金會執行長楊舜欽表示，以往志工修繕校園，大多針對有安全疑慮的設施進行改善，光復國中的活動中心雖無立即危險，卻是學生目前最需要的空間，希望這次修繕，能替孩子們逐漸恢復正常、安心的校園生活。

