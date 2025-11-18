鋁箔紙不只包食物！鋁箔紙的7個生活妙用大公開：清潔銀飾、增強Wi-Fi訊號都行～





說到鋁箔紙，許多人第一個想到的用途大概是包食材、入烤箱或保鮮。然而，鋁箔紙的功能可能遠比你想像中多！鋁箔具備絕緣、防潮、阻隔氣體與水分等多重特性，因此除了烹飪用途外，還能在生活中發揮各種「神級妙用」。以下就帶你一起看看「鋁箔紙7大活用術」！

鋁箔紙的7種生活妙用

一、幫食材快速結凍或解凍

由於鋁箔紙的導熱速度快。在冷凍時，若將食材包上一層鋁箔紙，可讓低溫更快傳導，使食材更快結凍。同理，在解凍時包著鋁箔紙，也能縮短解凍時間，幫助料理更有效率。

二、輕鬆剝牛蒡、生薑或山藥皮

牛蒡、生薑或山藥，不需要刀具也能輕鬆去皮！只要將鋁箔紙揉成一團，用它輕輕擦拭牛蒡表皮，就能去除泥垢與薄皮。這個方法同樣適用於生薑、山藥等根莖類食材，簡單又環保。



三、清除鍋具燒焦污漬與煙灰

鍋底一旦燒焦，清潔往往令人頭痛。此時，不妨試試「鋁箔紙去污法」：



將鋁箔紙揉成球狀，直接擦拭焦痕處，頑固污漬也能被磨除。不過要注意，勿用於易刮傷表面，例如塗有氟樹脂的不沾鍋，以免破壞塗層。



四、鋁箔＋小蘇打去除銀飾污漬

銀飾因氧化變黑時，可利用化學反應還原。步驟如下：



取一個塑膠碗，底部鋪上鋁箔。

放入銀飾，撒上約1湯匙小蘇打。

倒入沸水浸泡。

數分鐘後，你會看到氣泡產生，黑漬隨之脫落。這是鋁箔、小蘇打與熱水反應產生氫氣，能去除氧化銀，使銀器恢復亮澤。



五、自製反光板拍出更亮照片

若拍照時光線太強或陰影太重，可利用鋁箔紙自製反光板補光。只要將鋁箔紙揉皺後再攤開，黏貼在厚紙板或泡棉板上即可使用。



小撇步：皺摺越少、反光越均勻，拍攝人物或商品時效果尤其明顯。



六、烤吐司、披薩更蓬鬆不乾硬

烤冷凍吐司或披薩時，可在底部舖一層鋁箔紙，或直接包覆。鋁箔能避免食物表面過快乾焦，烤出的麵包口感更鬆軟、披薩更香脆。



七、竟能加強Wi-Fi訊號！

網速常不穩、訊號忽強忽弱？資訊設備公司「宇翔資訊聯盟」在YouTube實測發現，只需一張鋁箔紙就能幫助「聚焦訊號」。方法如下：



準備一張A4大小的鋁箔紙，對折後微微彎成半弧形。

擺放在Wi-Fi路由器天線的背後。

鋁箔能反射並集中無線電波，讓訊號集中傳向你常用的方向，據說可讓網速提升最多3倍！



責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙



