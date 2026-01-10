鋁箔紙能保暖？ 日本節目實測包覆腳掌「上升8度」

日本 / 綜合報導

這幾天寒流來襲，天氣冷颼颼，您家裡的大衣跟厚棉被，如果通通都搬出來，還是覺得不夠暖的話，可以試試這個相當容易取得的鋁箔紙。日本一名醫學博士分享，腳趾頭容易冰冷的人，可以用一張鋁箔紙，把腳掌的前半段包起來，溫度自然就會提升，我們記者實際測試，結果發現確實有用，到底原理是什麼？帶您來看。

用一張鋁箔紙將腳掌前端緊密包覆，看起來讓人滿頭問號的行為，等待5分鐘之後換來熱呼呼的腳底板，日本醫學博士曾經分享鋁箔紙保暖法，透過反射熱力的特性，避免體溫流失達到全身保暖的效果。

日本節目實測還發現，腳穿上塞有鋁箔紙的拖鞋，溫度比另一隻腳高8度。我們實際測試一隻腳穿著兩層襪子，另一隻腳則是穿一層襪子之後，接著套上鋁箔紙，五分鐘後套上鋁箔紙的那隻腳，溫度確實高1.8度。

台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「鋁箔紙之所以會保暖基本上它會隔絕，它就形成天然的一個所謂的隔絕屏蔽，減少熱的散失跟對流，還有減少汗水從身體的體表把熱量帶走，尤其它可以反射，我們身體體表的所謂的熱輻射，你現在手是很冰的情況下，你把它放在鋁箔裡面整個包覆起來。」

醫師分享鋁箔紙確實是居家保暖的好夥伴，也能鋪在身上但記得先穿一件衣服，避免皮膚與鋁箔紙接觸摩擦，反而引發過敏，而不只居家就連醫療行為，鋁箔紙也會派上用場。

台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「其實我們在很多的一些像是山難的現場，會發現說在急救的時候，救護人員會把受困的民眾，用鋁箔紙包起來，為什麼呢其實可以減少失溫。」冬天冷得直發抖，不仿試試鋁箔紙保暖，讓冬天不再手腳冰冷。

