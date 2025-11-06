「鋁鍋烹煮」害失智？譚敦慈揭密：別加「1類食材」 恐溶出更多鋁

記者鄭玉如／台北報導

坊間流傳「使用鋁鍋烹煮」會導致失智，引發熱烈討論。無毒教母譚敦慈提到，鋁在人體的吸收量有限，多數會隨排泄系統排出，所以一般人使用鋁鍋煮食，並不用過於擔心，不過烹煮時別加入檸檬、番茄等酸性調味料，以免溶出更多鋁。另外，腎臟病患者絕對不要使用鋁鍋，因為無法代謝，恐累積在體內。

譚敦慈在節目《祝你健康》指出，坊間傳聞，使用鋁鍋會導致失智，但事實並非如此。鋁在人體的吸收量有限，大多數會隨排泄系統排出。然而，腎臟功能不佳、洗腎的人需特別注意，腎臟病患者無法有效代謝鋁，使用鋁鍋可能增加體內鋁累積風險。

譚敦慈表示，市面上部分電鍋內鍋材質為鋁，若用於煮飯，一般人使用並無問題，若想吃得更安心，可選擇鋁錳合金材質鍋具，相對較穩定，部分業者還有販售不銹鋼鍋具，對腎臟病患者而言更安全。而鋁鍋的外鍋、鍋蓋若為鋁材質，不會直接接觸食物，無須過於擔心。

使用鋁鍋烹調時，避免加入醋、檸檬汁或番茄等酸性食材，以免鋁的溶出量增加。譚敦慈提到，韓國人常用雪平鍋煮泡麵，煮水或泡麵並無大礙，但若加入含酸性調味的韓國泡菜，鋁就容易溶出。最後要注意，清洗鋁鍋別用力狂刷，以免刮傷鍋子表面，增加鋁釋出的風險。

