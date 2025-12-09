「鋅」能抗癌防癌 但過量攝取恐反有致癌風險

鋅是強力抗氧化劑，研究認為適當補充或許能降低罹癌風險。(圖：生物醫學雜誌提供)

鋅是人體內微量元素中含量僅次於鐵的礦物質，生物醫學雜誌報導，鋅是一種強效的抗氧化劑，能保護我們的細胞免受損害。血液或組織中鋅的缺乏，可能與癌症的發生有直接關係。近年來醫界正在研究以體內鋅的水平，或可作為預測癌症患者治療效果和預後的指標。但也有報告指出，高劑量的鋅補充劑反而可能是前列腺癌的風險因素。

根據生物醫學雜誌報導：我們身體裡有許多小幫手，它們雖然數量不多，卻對我們的健康至關重要。這些被稱為「微量元素」的礦物質，像是鐵、碘、氟、銅，還有我們今天要談的主角——鋅。它們在我們的血液和身體組織中無處不在，儘管含量極低，卻發揮著不可或缺的作用。在所有微量元素中，鋅的含量僅次於鐵，是第二豐富的。我們主要從食物中攝取鋅，然後在腸道吸收。不過，食物的種類會影響身體吸收鋅的效率。一旦被吸收，鋅就會被運送到全身各個器官，其中骨骼和肌肉中的鋅含量最高，其次是皮膚和肝臟。

鋅在人體內扮演著多重關鍵角色：它是細胞生長、修復和更新的重要推手。許多身體運作所需的「酵素」都需要鋅才能正常工作，特別是一種叫「鋅指蛋白」的大家族，它們在基因調控、蛋白質分解、細胞溝通和 DNA 修復等方面都扮演著重要角色。更厲害的是，鋅還是一種強效的抗氧化劑，能保護我們的細胞免受損害。它也是免疫系統的重要成員，能抑制身體過度的發炎反應，並減少「氧化壓力」對身體造成的傷害。正因為鋅參與了這麼多重要的身體運作，當體內的鋅含量不足時，我們的健康就可能亮起紅燈，其中也包括各種癌症。越來越多的證據顯示，血液或組織中鋅的缺乏，可能與癌症的發生有直接關係。

鋅能否作為癌症診斷的潛在幫手？許多研究正在探索，血液中的鋅含量是否能成為診斷癌症的線索，特別是對那些可能罹患癌症或有癌症風險的人。舉例來說，有研究發現，癌組織中的鋅含量往往比健康組織低。例如，在前列腺癌的案例中，研究人員注意到癌變的前列腺組織中鋅含量偏低，這讓人們思考是否能用一種檢測鋅反應的磁共振成像技術，來非侵入性地診斷前列腺癌。更有趣的是，一項研究發現，前列腺癌患者尿液中的鋅含量也比較低，而且隨著病情的進展，鋅含量還會進一步下降。這暗示著，結合尿液鋅檢測或許能幫助醫生更早地發現前列腺癌。另外，對於那些曾經感染過 C 型肝炎並已治癒的患者，如果他們血液中的鋅含量較低，罹患肝癌的風險可能會增加。這表示，定期監測這些特定人群的血鋅水平，或許能幫助早期發現肝癌。雖然這方面的研究還處於起步階段，但鋅作為癌症診斷工具的潛力看起來既合理又充滿希望，特別是對於某些特定高風險人群。然而，我們必須謹記，血液中的鋅含量會受到許多因素的影響而波動。例如，它會隨時間而變化，感冒、酒精攝取、類固醇使用，甚至進食時間，都可能影響鋅的濃度。女性的月經週期也會導致鋅水平波動。因此，在將鋅水平視為癌症的診斷標誌之前，這些因素都需要被仔細考慮。

鋅或許也能作為預測癌症預後的潛在指標，除了診斷，鋅的水平也被提議作為預測癌症患者治療效果和預後 (未來健康狀況) 的指標。例如，有研究發現，對於罹患胰腺癌的患者，如果他們術前血液中鋅含量不足，術後發生感染併發症的風險會顯著增加。這表示，術前檢測鋅水平或許能幫助醫生預測哪些患者術後更容易出現問題。在卵巢癌的案例中，血液中的銅鋅比例，連同另一個腫瘤標誌物 CA125，被發現能有效預測卵巢癌。對於肝癌患者，研究也顯示，血液中的鋅狀態可能與肝臟切除術後的各種結果有關，包括肝功能恢復、肝臟纖維化的嚴重程度、術後併發症以及整體存活率。還有研究指出，血清中較高的銅鋅比例與肝癌患者更好的生存率相關。對於因肝炎病毒引起的早期肝癌患者，血清鋅水平的下降與慢性肝病惡化有關，這暗示鋅缺乏可能是影響他們存活的重要因素。這些發現表明，測量鋅水平或許能成為預測癌症患者預後的有用工具。但同樣地，測量的時機、以及患者其他健康狀況可能引起的鋅波動，都是需要解決的挑戰。

生物醫學指出，基於低鋅含量與較差癌症結果之間的強烈關聯，許多研究人員推測，補充鋅或許能降低罹患癌症的風險，或作為癌症治療的輔助手段。在預防方面：有回顧性分析指出，鋅補充劑似乎有助於維持肝功能，並降低肝癌的風險。對於那些已經治癒 C 型肝炎的患者，口服鋅補充劑甚至被發現能減少他們罹患肝癌的機會。在某些食道疾病中，補充鋅也被觀察到能促進抑制腫瘤的基因表達，並減少引起發炎的蛋白質。此外，初步研究顯示，高膳食鋅攝取可能與乳癌風險降低有關，暗示飲食補充鋅或許有助於預防乳癌。

在作為輔助治療方面，多項研究正在探索鋅的作用： 有學者持續強調，鋅補充劑可能對肝癌、前列腺癌、肝癌和胰臟癌有益。他們甚至引用一個案例報告，指出使用一種含鋅的藥物，能抑制雄激素依賴性前列腺癌的進展。還有研究指出，在前列腺癌、乳癌和胰臟癌中普遍存在鋅失衡的問題，這表示鋅或與鋅相關的蛋白質可能成為癌症治療的新目標。此外，針對頭頸癌患者，有研究顯示鋅治療可以幫助減輕放射治療期間引起的口腔副作用。在日本，醋酸鋅水合物已被批准用於治療慢性肝病相關的低鋅血症患者，研究也發現鋅補充對這些有肝癌風險的患者有正面影響。然而，我們也必須謹慎看待。有報告指出，高劑量的鋅補充劑反而可能是前列腺癌的風險因素。雖然有些研究顯示單獨補充鋅對前列腺癌患者的鋅水平沒有顯著益處，但也有人提出將鋅與天然植物化合物結合使用，可能可以促進鋅在前列腺中的累積。

總體而言，這些研究為鋅在癌症治療方案中可能扮演的角色提供了有希望的初步線索，並指明了未來需要深入探索的具體領域。越來越多的證據明確指出，鋅缺乏是許多不同類型癌症的普遍特徵，這意味著這種微量營養素的失衡，很可能是多種惡性腫瘤一個廣泛存在的共同點。雖然關於測量鋅水平在癌症診斷、預測疾病進展和作為治療輔助的臨床應用研究還處於早期階段，但目前的數據展現了巨大的潛力。未來鋅缺乏可能成為一個有價值的「生物標誌物」，可以幫助我們識別那些有癌症風險的人。預測癌症患者的治療反應和預後。甚至可能作為癌症照護中的預防措施或輔助治療。

為了充分發揮鋅的潛力，未來的研究還有幾個關鍵方向。在基礎科學層面，我們需要更深入地了解鋅缺乏究竟是如何在分子層次上促進癌症發生的。在臨床應用上，探索血液中的鋅含量與癌組織中局部鋅濃度之間的關係，以及評估血液鋅水平作為癌症風險和預後指標的可靠性，都至關重要。最後，我們需要進行嚴謹、大規模的人體臨床研究，來明確證明鋅補充劑在癌症預防和治療中的實際益處。鑑於鋅缺乏在各種癌症中的普遍性，更深入地理解這種關聯的分子基礎和臨床影響，很可能為改善人類健康帶來實質性的突破。

以上文章轉載自生物醫學雜誌 https://www.biomedicine.com.tw/