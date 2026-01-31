鋐昇實業攜手中山陽光贈家扶百萬助學金

每逢新春前夕，南高雄家扶中心許多經濟扶助家庭常為孩子新學期的學習與生活開銷感到憂心；秉持回饋社會、支持弱勢孩童安心就學的初衷，鋐昇實業股份有限公司長期攜手中山陽光社會關懷協會推動「圓夢助學金」計畫，於昨（卅一）日捐贈百萬助學金，嘉惠南高雄家扶中心三百四十六名成績優異及學業進步的學童。活動現場，鋐昇實業黃文彬董事長與協會理事長金永欽等貴賓透過象徵性儀式，在提燈上寫下「堅持、守護、支持」為學童點亮夢想之光，鼓勵孩子在逆境中持續精進、勇敢向前，並以「馬力全開、馬到成功」祝福學子新學期持續努力。

中山陽光社會關懷協會由中山大學EMBA校友組成，長期結合校友企業的專業與社會資源，持續關注弱勢兒少教育需求。協會理事長金永欽表示，助學金除肯定學業表現優異的孩子外，也特別設立「學業進步獎」，希望鼓勵在困境中努力不懈、持續成長的學童，讓每一份用心與改變都能被看見。鋐昇實業股份有限公司多年來穩定投入公益行動，黃文彬董事長每年號召三兄弟、以母親黃洪魯老夫人名義及全國各地供應商募集助學金八十萬元，期盼透過實質支持，陪伴孩子在求學道路上穩健前行，傳遞「努力付出，終將開花結果」的正向信念。

南高雄家扶中心扶幼委員會主委賴曼綺指出，目前家扶扶助約一千二百戶家庭，因經濟來源不足，許多孩子在學習與生活上承受極大壓力；家扶長期致力於陪伴生活陷困的家庭，盼能減輕家庭經濟負擔、協助孩童繼續求學，靠自己力量翻轉未來。特別感謝中山陽光社會關懷協會與鋐昇實業股份有限公司長期攜手投入，透過頒贈學業成績優異及進步獎項，讓經濟弱勢的孩子不僅獲得實質協助，更感受到被看見、被肯定的力量，為其學習之路注入信心與動力。

這次受助學童中，不乏令人動容的生命故事。來自單親家庭的小欣，自幼由罹癌多年的母親獨力撫養，長期分擔家務、體恤母親辛勞，品行與課業表現深獲肯定，不僅榮獲學校表揚，更獲高市府教育局「慈孝家庭楷模」殊榮；另名國三學生小慧，同樣來自單親家庭，面對母親病痛與家庭經濟壓力，曾一度缺乏自信，所幸在社工陪伴與自我挑戰下，選擇投入動力機械技藝班，突破性別刻板印象，並在校內評比中脫穎而出，逐步建立自信與方向。兩位孩子的故事，展現弱勢學童在支持下持續向上的堅韌力量。