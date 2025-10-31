鋒燦最新「台南民調」出爐 陳亭妃、林俊憲、謝龍介回應了

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

2026年縣市長選戰「參賽者」最先明朗的台南市，已然成為前哨戰的熱區。《鋒燦傳媒》今（31）日公布最新「2026台南初選民調」結果，其中立法委員陳亭妃以52.6%支持度輾壓立法委員謝龍介24.9%，而立法委員林俊憲則以42.3%支持度「擦邊過」誤差範圍、小贏謝龍介37.2%。對此，陳亭妃、林俊憲、謝龍介都有話要說。

2026年台南市長人選最新民調結果出爐。（圖／翻攝自陳亭妃、謝龍介、林俊憲臉書）

在這份「2026台南初選民調」中，若民進黨推派陳亭妃與謝龍介角逐台南市長，陳亭妃以52.6%支持度領先謝龍介24.9%，兩人差距高達27.7個百分點，若民進黨推派林俊憲與謝龍介角逐台南市長，林俊憲雖仍以42.3%支持度小贏謝龍介37.2%，然兩者差距僅5個百分點，勉強達統計顯著、難分軒輊。除此之外，陳亭妃在各年齡層支持度皆遠勝謝龍介，而林俊憲則在青年族群及台南市人口最大宗的壯年族群顯著落敗謝龍介。

最新民調結果顯示陳亭妃大幅領先謝龍介，林俊憲則在誤差範圍邊緣險勝謝龍介，呈現「麻花」態勢。（製圖／鋒燦新聞網）

對此，在這份民調中的「爭霸3強」陳亭妃、林俊憲、謝龍介稍早皆針對最新民調結果回應。身為在對比式民調的「被動挑戰者」謝龍介表示，在目前各種公開、非公開的民調中，各家民調機構的調查結果多有不同，其中「也有一些有較明顯的操作」。謝龍介進一步指出，這些或有差異的民調結果顯示「綠營鐵板並非不可撼動，其實也已經在鬆動了」，自己將繼續努力，「達成台南市政黨輪替的目標」。

而即將面臨黨內初選關鍵時刻的林俊憲則強調「對於各家民調我們都保持尊重」，不過林俊憲也補充道，自己的內參民調已顯示「黨內雙方支持度已進入誤差範圍」，意即陳亭妃、林俊憲的差距正「快速縮小」，相當程度反映台南市民對於林俊憲提出的政策即努力「都看在眼裡、放在心上」。林俊憲表示，未來會持續推出更具體、讓市民有感的社福政策，持續爭取市民認同。

至於在民調中領先的陳亭妃維持一向地淡定回應「任何民調都是參考」，自己在台南市37個行政區已經「蹲點8年」，也會繼續深入台南各處「用努力讓人民肯定」。至於前立法委員陳以信參選是否會影響選情，陳亭妃表示，「國民黨的家務事我們不介入」，但也強調對比式民調仍然以國民黨最強人選為比較對象，才能準確決定「誰是民進黨台南市長最強候選人」。

值得注意的是，在這份「2026台南初選民調」也對台南市民政黨傾向進行調查，最新結果有高達43.2%傾向民進黨，遠超過國民黨的15.7%及民眾黨的11.7%，顯示民進黨在台南地區的支持度有明顯回升之勢。儘管陳亭妃在民進黨支持者近半數的情勢下在對比式民調勝過林俊憲，但該民調針對「民進黨初選誰較可能勝出」補充調查中，陳亭妃僅以40.2%與林俊憲37.7%持平，意味台南市選民雖普遍支持陳亭妃，仍因未知原因認為「林俊憲出線可能性不輸陳亭妃」。隨著民進黨初選將至，國民黨亦面臨「內憂外患」局勢，每一位擬參選人在有限的倒數衝刺期間，步步為營。

