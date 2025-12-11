鋒燦民調／台南爭霸熱戰！陳亭妃支持度再過半穩定領先 林俊憲甩開謝龍介突破「麻花」僵局

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨2026年縣市長初選在即，台南市提前進入熱戰。《鋒燦傳媒》繼10月底首波「2026年台南市長初選民調」後，今（11）日公布最新民調，針對民進黨立法委員陳亭妃、林俊憲，分別對比國民黨立法委員謝龍介、前立法委員陳以信。若民進黨推派陳亭妃參選，再次以53.2%過半支持度輾壓謝龍介的25.0%，若民進黨推派林俊憲參選，其支持度44.9%雖未過半，仍贏過謝龍介的30.9%；而按照民進黨初選模式，陳亭妃在對比式題目中，持續穩定領先黨內競爭對手林俊憲超過10個百分點。

《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行第2波「2026年台南市長初選民意調查」結果出爐。

陳亭妃延續過半支持度「甩尾」謝龍介 林俊憲初選前終甩「麻花」

在《鋒燦傳媒》最新公布的「2026年台南市長初選民調」結果顯示，若國民黨推派謝龍介參選情況下，陳亭妃再度以53.2%支持度大幅領先謝龍介的25.0，2人差距與10月份民調相比幾乎沒有變化；林俊憲則以44.9%支持度勝過謝龍介的30.9%，這也是林俊憲首次突破在10月份民調僅「擦邊」過誤差範圍險勝謝龍介的「麻花」僵局。值得注意的是，陳亭妃在2次民調中穩定以過半支持度領先謝龍介，但林俊憲在最新民調中上升約3個百分點，其伴隨的是謝龍介支持度顯著下降約6個百分點。

最新民調結果顯示陳亭妃仍穩定大幅領先謝龍介，林俊憲則首次擺脫近期數次民調與謝龍介呈現的「麻花」態勢。（製圖／鋒燦新聞網）

比較《鋒燦傳媒》10月份與12月份2次民調結果，陳亭妃大幅領先謝龍介幅度維持不變，林俊憲則隨謝龍介支持度下降而略升。（製圖／鋒燦新聞網）

此次民調結果與《TVBS民調中心》11月份公布的「2026台南市長藍綠可能人選對決」民調中，謝龍介與林俊憲仍在3個百分點的「麻花」拉鋸結果明顯不同，原因除了機構效應影響外，亦不排除隨著民進黨初選將至，泛綠支持者對於民調的接受度及表態率相對提升。然而對照《鋒燦傳媒》本月最新民調與《TVBS民調中心》11月的民調結果，仍然可觀察到陳亭妃無論在不同機構效應或不同時間點調查結果中，皆穩定顯現其在對比式民調中的領先趨勢。

對決陳以信 陳亭妃、林俊憲支持度皆過半數「陳亭妃最具優勢」

在國民黨推派陳以信參選情境下，陳亭妃與林俊憲皆以過半數支持度輾壓陳以信，惟陳亭妃優勢幅度仍大於林俊憲。（製圖／鋒燦新聞網）

因應陳以信日前已宣布角逐國民黨2026年台南市長初選，本次民調首度將陳以信納入對比式民調範圍。倘若國民黨推派陳以信參選，陳亭妃61.6%過半支持度輾壓陳以信的9.0%；而林俊憲在對決陳以信的情境下，同樣以50.8%過半數的支持度，大幅度勝過陳以信的13.9%。在陳以信參選情境下，無論陳亭妃或林俊憲對決下的結果，皆與《TVBS民調中心》11月的民調結果一致，據悉，民進黨選舉對策委員會日前亦已拍板，初選的對比題型將僅鎖定謝龍介為比較對象。

《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

