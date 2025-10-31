鋒燦民調／台南3強爭霸！謝龍介落後陳亭妃27% 小輸林俊憲「緊咬誤差範圍」
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
2026年縣市長選舉前哨戰，台南市已然提前吹響號角聲，民進黨選舉對策委員會決議台南市、高雄市、嘉義縣維持1月進行初選，其中台南市由於有意參選人明朗，立法委員陳亭妃、林俊憲的「憲妃之爭」備受矚目。《鋒燦傳媒》今（31）日公布最新民調，依照民進黨初選擬採用的對比式調查結果，若民進黨推派陳亭妃參選，將以52.6%支持度大勝國民黨籍立法委員謝龍介的24.9%（相差約27.7個百分點），若民進黨推派林俊憲參選，仍以42.3%險勝謝龍介37.2%，其差距在誤差範圍內。
這份針對台南市長擬參選人謝龍介、陳亭妃、林俊憲所進行的「2026年台南市長初選民意調查」報告係由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年10月27日至28日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1201，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.83%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。
最新民調結果陳亭妃穩定大幅領先 林俊憲、謝龍介緊咬誤差範圍
根據最新調查結果顯示，若民進黨推派陳亭妃與謝龍介角逐台南市長，陳亭妃以52.6%支持度領先謝龍介24.9%，兩人差距高達27.7個百分點，其中「無法決定」者則為22.5%，與《TVBS民調中心》9月份公布的「2026台南市長可能人選民調」結果（陳亭妃小贏謝龍介5%）已產生相當變化；若民進黨推派林俊憲與謝龍介角逐台南市長，林俊憲雖仍以42.3%支持度小贏謝龍介37.2%，然兩者差距僅5個百分點，其中「無法決定」者則為20.5%，與《TVBS民調中心》9月份公布的民調結果（謝龍介大勝林俊憲12%）大相逕庭。
陳亭妃在所有年齡層皆勝謝龍介 謝龍介則在青年族群大勝林俊憲
不同年齡層交叉分析顯示，若民進黨推派陳亭妃與謝龍介對決情境下，陳亭妃的支持度在20-29歲（58.9%）、30-39歲（46.1%）、40-49歲（53.7%）、50-59歲（51.8%）、60-69歲（51.5%）、70歲以上（54.7%）皆顯著勝過謝龍介（14.4%、29.9%、26.2%、31.9%、25.9%、18.0%）；若民進黨推派林俊憲對上謝龍介情境下，林俊憲的支持度僅在20-29歲（41.6%）、60-69歲（43.1%）、70歲以上（51.9%）顯著勝過謝龍介（31.1%、33.7%、21.3%），謝龍介則在30-39歲（47.7%）及40-49歲（44.5%）等青年族群勝過林俊憲（35.0%、38.8%），50-59歲則是林俊憲（44.6%）與謝龍介（41.1%）持平，差距在誤差範圍內。
民進黨若推派陳亭妃參選 綠選票「歸隊」並分散藍白選票
在不同政黨傾向的交叉分析部分，民進黨支持者在陳亭妃（82.8%）對決謝龍介（4.0%）的情況下，相較林俊憲（79.0%）對上謝龍介（12.6%）支持度相近，但對於謝龍介「移轉」的差距顯示陳亭妃具有較高的「歸隊效果」；國民黨支持者則是在陳亭妃（19.7%）對決謝龍介（70.2%）與林俊憲（4.9%）對上謝龍介（88.9%）等不同組合下，顯示謝龍介雖穩居上風，但陳亭妃仍有效導致藍營「分票效果」；民眾黨支持者在陳亭妃（33.4%）對決謝龍介（59.0%）與林俊憲（6.5%）對上謝龍介（82.7%）的不同組合中，顯示小草對於謝龍介與陳亭妃具有較高支持度。
近日謝龍介稱「林俊憲民調持續上升中、與陳亭妃差距不斷拉近」，遭陳亭妃抨擊是「介入民進黨初選」，然而這份「2026年台南市長初選民意調查」尚未能觀察到陳亭妃與林俊憲「民調拉近」的現象。此次最新民調雖與《TVBS民調中心》9月份公布的民調結果或有落差，卻較為接近《TVBS民調中心》在2月份公布的「2026台南市長可能人選民調」結果，可能顯示台南市民對於民進黨的支持度普遍回升，甚已超越年初情況。
此次民調作業期間尚未發生前立法委員陳以信宣布角逐國民黨台南市長初選一事，因此這份「2026年台南市長初選民意調查」並未納入陳以信於對比組合中。
