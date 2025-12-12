鋒燦民調／穩居優勢勝黨內外對手 陳亭妃：願作賴清德連任最大底氣

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨2026年縣市長初選進入倒數1個月，有意參選台南市長的立法委員陳亭妃、林俊憲「憲妃之爭」成為政壇焦點。《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新台南民調，陳亭妃再次以過半支持度「輾壓式」勝過國民黨立法委員謝龍介，其優勢相較前次「絲毫未鬆動」。對此，陳亭妃回應了。

陳亭妃針對《鋒燦傳媒》最新公布的「2026年台南市長初選民調」回應了。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

根據《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行的最新一波「2026年台南市長初選民調」，陳亭妃對決謝龍介情況下，再次以53.2%過半支持度輾壓謝龍介的25.0%，與10月份民調結果沒有差異；林俊憲對決謝龍介情況下，則以44.9%支持度贏過謝龍介30.9%，差距高達約14個百分點，首次突破10月份民調以來2人緊咬誤差範圍的「纏麻花」態勢。

陳亭妃在最新民調中，再次以過半支持度穩定領先謝龍介。（製圖／鋒燦新聞網）

對於穩居過半支持度的持續優勢，陳亭妃似乎不想談論太多，僅簡短回應「所有的民調我們都會納入參考依據」，並表示自己會持續努力，「一步一腳印找回人民的感動」，爭取更多台南市民的支持。不過陳亭妃也提醒「國民黨及謝龍介一直都在介入民進黨台南市長黨內初選」，且「他們最不希望陳亭妃出線」，陳亭妃對此呼籲「台南市民自己作主、不要受到任何干擾」，並喊話會「用女力改變台南」。

至於黨內競爭對手林俊憲首次擺脫與謝龍介緊咬誤差範圍的「麻花」態勢，陳亭妃重申「我們的對手是國民黨、是謝龍介」，強調民進黨必須選出最強候選人「才能贏得2026」。陳亭妃提醒「藍白合已成為2026年不可逆的情勢」，台南市若能穩住2026年地方選舉，「才能作為2028賴清德總統連任的最大底氣」。陳亭妃信心表示，自己絕對能「六戰六勝」再贏謝龍介。

《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

