鋒燦民調／綠初選在即 林俊憲流失綠選票、陳亭妃獲中間選民支持

隨著民進黨2026年縣市長初選在即，台南市提前進入熱戰。《鋒燦傳媒》繼10月底首波「2026年台南市長初選民調」後，今（11）日再次公布最新民調，分別將立法委員陳亭妃、林俊憲對比立法委員謝龍介、前立法委員陳以信。若國民黨推派謝龍介參選，陳亭妃以53.2%過半支持度輾壓謝龍介的25.0%，林俊憲亦以44.9%支持度贏過謝龍介30.9%；若國民黨推派陳以信參選，陳亭妃則以61.6%大幅度「超車」陳以信的9.0%，林俊憲同樣以50.8%的過半支持度輾壓陳以信的13.9%。

《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行第2波「2026年台南市長初選民意調查」交叉分析結果出爐。

陳亭妃「綠初選題」獲全年齡層及中間選民支持 林俊憲流失綠選票

在不同年齡層的交叉分析中，陳亭妃在《鋒燦傳媒》最新的「2026年台南市長初選民調」中，其支持度在20-29歲（45.9%）、30-39歲（44.3%）、40-49歲（57.0%）、50-59歲（57.6%）、60-69歲（59.4%）、70歲以上（51.7%）皆顯著勝過謝龍介（27.9%、30.1%、25.0%、22.7%、26.2%、18.8%）；而林俊憲除了在30-39歲（38.3%）青年族群與謝龍介（35.4%）持平外，其支持度在20-29歲（46.0%）、40-49歲（45.1%）、50-59歲（44.4%）、60-69歲（48.3%）、70歲以上（47.3%）皆勝過謝龍介（21.4%、33.0%、35.3%、34.1%、22.9%）。

至於在不同政黨傾向交叉分析方面，民進黨支持者在陳亭妃（79.2%）對決謝龍介（6.8%）情況下，其支持度相當程度明顯高於林俊憲（73.8%）對上謝龍介（11.8%），除了延續10月份民調觀察到陳亭妃出戰的「歸隊效應」外，林俊憲在泛綠選民的支持度下降5.2個百分點，相較陳亭妃微幅下降約3.6個百分點，或已初步觀察到「棄保效應」醞釀。值得注意的是，陳亭妃在中間選民的支持度（32.9%）勝過謝龍介（20.7%）逾10個百分點，反觀林俊憲在中間選民的支持度（16.7%）則落敗謝龍介（26.4%）近10個百分點。

在不同政黨傾向支持度的交叉分析中，陳亭妃對決謝龍介較能獲中間與泛綠選民支持，林俊憲則相較10月份流失部分民進黨支持者，同時卻獲得大量民眾黨支持者「灌票」。（製圖／鋒燦新聞網）

民進黨初選在即 陳亭妃支持度持續過半「甩尾」黨內、外競爭對手

隨著民進黨初選將於明年1月進行民調確定人選，林俊憲近期加強黨內攻擊火力，不但接連公開指控陳亭妃過去有「跑票爭議」，還點名總統賴清德「怎麼敢放心把台南交給陳亭妃」，甚至還在初選電視政見發表會協調過程中暗指陳亭妃「空心草包」，不過一連串的「黨內互打」儘管讓自己在最新民調中的支持度微幅上升（約3個百分點），卻無法撼動陳亭妃穩定領先的過半支持度，2人分別對決謝龍介的優勢差距仍超過10個百分點。從此次民調中顯示，林俊憲增加的支持度並非來自泛綠選民，更多來自謝龍介下滑的藍營選民，或許也提醒林俊憲「黨內互打」的策略，或可考慮再調整。

比較《鋒燦傳媒》10月份與12月份2次民調結果，陳亭妃大幅領先謝龍介幅度維持不變，林俊憲則隨謝龍介支持度下降而略升。（製圖／鋒燦新聞網）

《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

