鋒燦民調／綠初選封關 陳亭妃支持度5成6寫下8連勝紀錄

民進黨將於12日至14日啟動2026年縣市長初選民調，《鋒燦傳媒》繼去（2025）年10月底、12月初公布2次「2026年台南市長初選民調」後，今（3）日再次公布第3波民調結果，立法委員陳亭妃的支持度在初選前攀升至5成6，若按一般「排除休假日」的民調執行慣例，此次民調也將成為民進黨初選前封關民調。

《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行第3波「2026年台南市長初選民意調查」結果出爐。（製圖／鋒燦新聞網）

初選在即，有意參選下屆台南市長的擬參選人陳亭妃、立法委員林俊憲腳步不停歇，剛結束民進黨主辦的「2026民進黨台南市長提名政見會」後，林俊憲邀請前行政院長蘇貞昌於4日出席「挺憲團結大會」，陳亭妃則找來有「扶龍王」之稱的立法委員王世堅特別為初選前的「鐵馬行」站台加持，顯見兩邊都在努力為初選民調衝刺。

在《鋒燦傳媒》公布的最新「2026年台南市長初選民調」中，陳亭妃支持度已攀升至5成6。（製圖／鋒燦新聞網）

根據《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行的第3波「2026年台南市長初選民調」結果，若國民黨推派立法委員謝龍介參選，陳亭妃原已過半的支持度再攀升至56.2%，大幅輾壓謝龍介的23.7%，兩人差距約33個百分點；林俊憲則以50.6%同樣勝過謝龍介的31.4%，不過其差距尚不足20個百分點。

由於前立法委員陳以信日前已宣布放棄爭取國民黨初選，因此此次民調僅納入謝龍介進行對比。值得注意的是，若排除《壹蘋新聞網》去年12月份的網路投票、《賴傳媒》昨日公布的來源不明民調等與實際初選方式不符者，此次《鋒燦傳媒》封關民調將是陳亭妃繼去年9月《東森新聞》民調、《TVBS》民調、10月份《鋒燦傳媒》民調、11月份《TVBS》民調、12月份《鋒燦傳媒》民調、《匯流新聞網》民調、《東森新聞》民調後，第8次「輾壓式全勝」黨內、外競爭對手。

在交叉分析方面，儘管林俊憲近期主打「黨內互打」來號召「正綠軍」歸隊，但泛綠選民在對比題型中，對於林俊憲（80.6%）及陳亭妃（76.0%）的支持度尚緊咬誤差範圍，卻導致林俊憲在中間選民的支持度（16.7%）大幅流失，陳亭妃的支持度（36.2%）則明顯提升，也許驗證「對立牌」或能鞏固深綠支持者，卻未能廣泛贏得實際選舉所需的各方支持。就在陳亭妃寫下8連勝的罕見民調紀錄後，初選結果是否一致，有待驗證。

《鋒燦傳媒》公布的第3波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2025年12月29日至30日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1204，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，最後依性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

