鋒燦民調／首次甩「麻花」 林俊憲駁：內部民調從沒輸過謝龍介

民進黨2026年縣市長初選進入倒數1個月，有意參選台南市長的立法委員陳亭妃、林俊憲「憲妃之爭」成為政壇焦點。《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新台南民調，林俊憲甩開過去幾次民調與國民黨立委謝龍介伯仲之間的「麻花」態勢，首次超車謝龍介逾10個百分點。對此，林俊憲回應了。

林俊憲針對《鋒燦傳媒》最新公布的「2026年台南市長初選民調」回應了。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

根據《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行的最新一波「2026年台南市長初選民調」，陳亭妃對決謝龍介情況下，再次以53.2%過半支持度輾壓謝龍介的25.0%，與10月份民調結果沒有差異；林俊憲對決謝龍介情況下，則以44.9%支持度贏過謝龍介30.9%，差距高達約14個百分點，首次突破10月份民調以來2人緊咬誤差範圍的「纏麻花」態勢。

林俊憲在最新民調中，以超過10個百分點差距勝過謝龍介，首次明顯突破誤差範圍。（製圖／鋒燦新聞網）

儘管如此，林俊憲本人似乎並未隨此民調結果樂觀。針對《鋒燦傳媒》的最新民調，林俊憲僅回應「對於《鋒燦》及其他深藍媒體的民調表示尊重」，林俊憲也強調根據自己內部掌握的民調，「一直以來都贏謝龍介15%以上」，至於黨內競爭對手陳亭妃方面，林俊憲直言「若非國民黨介入」，自己在看好度或支持度都贏陳亭妃。

對於《鋒燦傳媒》的民調結果，林俊憲似乎也不以為然。林俊憲質疑「陳亭妃的藍白選民支持度53.1%對比林俊憲的11.4%顯不合理」，認為是「泛藍大舉干預民進黨初選」，林俊憲更強調過去掌握的民調顯示自己無論對比或互比民調，「泛綠選民部分我們一直都贏陳亭妃」，因此對於《鋒燦傳媒》的民調「我也是苦笑」。

不過林俊憲所引用的數據其實是《鋒燦傳媒》10月份的首波民調結果，在此次最新民調中，林俊憲獲得的藍白選民支持度，已大幅超越陳亭妃，在民進黨支持者中，也由原本林俊憲微幅勝出的態勢轉變為陳亭妃大幅領先。不過該結果顯然與林俊憲的內參民調截然不同，因此林俊憲也喊話，「以目前林上陳下的趨勢」，相信能贏得初選。

《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

