鋒燦民調／首次被林俊憲明顯超車 謝龍介簡短「5字」高EQ回應

民進黨2026年縣市長初選在即，台南市提前進入熱戰。《鋒燦傳媒》繼10月底首波台南民調後，昨（11）日再公布最新民調，若民進黨推派立法委員陳亭妃參選，再以53.2%過半支持度贏過立法委員謝龍介的25.0%；若民進黨由立法委員林俊憲參選，則以44.9%支持度首次超車謝龍介的30.9%。對此，謝龍介回應了。

謝龍介針對《鋒燦傳媒》最新公布的「2026年台南市長初選民調」回應了。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

回首近期《東森新聞》9月份公布的「台南初選報告」、《鋒燦傳媒》10月份公布的首次「2026年台南市長初選民調」、《TVBS民調中心》11月份公布的第3次「2026台南市長可能人選民調」，林俊憲與謝龍介皆呈現緊咬誤差範圍上下的「麻花纏繞」，此次《鋒燦傳媒》12月份公布的第2次「2026年台南市長初選民調」首次產生林俊憲大幅超車謝龍介的結果。

對此，謝龍介簡短地回應「恭喜林俊憲」，似乎為展現風度，謝龍介表示除此之外「沒有其他意見」。不過對於《鋒燦傳媒》此次民調結果，謝龍介除了再次回應「任何民調我們都列為參考依據」外，也意有所指地強調「有些長期觀察的、有些是操作性的（民調）」，若在民進黨初選期間有「操作跡象」，也會列為參考依據。

至於相比《鋒燦傳媒》10月份、12月份前後2次「2026年台南市長初選民調」，林俊憲增加大比例的藍白支持者「轉向支持」，謝龍介同樣輕描淡寫地表示「沒有看法」，對於「他們（指林俊憲、陳亭妃）雙方各有操作」，自己僅表示尊重。

《鋒燦傳媒》針對陳亭妃、林俊憲、謝龍介、陳以信等4位台南市長擬參選人所公布的第二波「2026年台南市長初選民意調查」係委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

