鋒面來襲全台大降溫 又濕又冷溫度下探13度、高山有望降雪
氣象署指出，今天（31日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼，其他地區晚起亦轉涼；明天華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣較涼。
天氣風險公司則預報，受華南短波槽東移影響，台灣東北方海面將建立低壓波動並帶動鋒面南下，鋒面今天（31日）清晨進入北部地區，隨後一路往南掠過全台上空，晚間南壓至巴士海峽及台灣東南方海面，短波槽線也將在晚間到周日清晨之間通過台灣以北繼續向東移動。
受到鋒面影響，今天全台皆有降雨機會。北部地區清晨至上午將率先轉為有雨天氣；宜蘭、花蓮等東北部及東部地區，上午至中午逐漸出現降雨；中部及台東地區則在中午過後到下午陸續下雨；南部影響時間較晚，預估傍晚或入夜後才有局部短暫陣雨。
氣溫方面，天氣風險公司表示，鋒面通過後東北季風增強，挾帶涼冷空氣並配合降雨，各地氣溫明顯下滑。北部因降雨時間較早，周六白天高溫僅約17至19度；宜蘭、花蓮及台東在降雨但溫度仍有上升的機會，高溫約22至24度；中部白天高溫同樣落在22至24度；南部升溫空間較大，高溫可達24至26度以上。夜間至周日清晨，各地氣溫偏低，中北部與東北部市區低溫約13至15度，空曠地區可能降至11至13度，不排除接近大陸冷氣團門檻；南部及花東市區低溫約15至17度，空曠地區約13至15度。
另外，氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。
周日（2月1日）鋒面將逐漸遠離，天氣風險公司表示，不過底層東北季風持續偏強，華南雲雨帶仍持續東移，水氣偏多，中北部及東半部天氣陰冷，仍有短暫陣雨，南部也有零星降雨機會，但雨勢相對較小。
氣溫方面，周日冷平流明顯，配合降雨帶來的較高濕度，北部及東北部白天高溫僅14至17度，中部及花蓮約18至20度，南部及台東仍有22至25度。
