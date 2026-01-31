鋒面來襲越晚越冷！雨彈轟北台灣 連三天濕又凍

今天（31日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會，北部濕冷天氣將持續到下周二（2/3）。氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，各地氣溫下降，越晚越冷。

粉專「台灣颱風論壇」分享逐12小時定量降水預報，可以看到北台灣一片藍，有廣泛的降雨趨勢。該粉專指出，鋒面通過，冷氣團南下，各地氣溫下降，越晚越冷，明天（2/1）華南雲雨區接力通過，各地三不五時會下雨。

另一粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起至明日受東北季風及華南雲雨區東移雙重影響，中南部入夜後氣溫逐漸下降，夜間與清晨偏冷，中部以北及基宜花地區降雨機率偏高，因白天氣溫回升有限，以致體感溫度明顯偏冷，易產生比實際溫度還冷的感覺，屬於容易感冒的天氣型態。

氣象署預報，下周一、下周二（2/2、2/3）晨東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升；下周一水氣仍多，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，中部、東南部地區、恆春半島及南部山區有零星短暫雨，南部平地多雲；下周二水氣減少，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

