即時中心／林耿郁報導

今（31）天鋒面通過、東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。大台北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署指出，今天北台灣天氣再度轉涼，整日氣溫約21至26度，其他地區早晚也偏涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫23至25度；金門多雲時晴，氣溫22至26度；馬祖多雲時晴，氣溫21至23度。

東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島沿海空曠地區，以及綠島、蘭嶼、澎湖易有平均風6級以上、陣風8級以上的強風；東部、東南部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生機率，海邊活動請多留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／鋒面來襲！北台灣再轉涼 高屏空品亮橘燈

