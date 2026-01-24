鋒面加冷空氣夾擊！1/27起低溫下探11度 北東冷雨開炸
好天氣再等等！25日天氣仍多雲，北海岸、東半部及恆春半島局部雨勢較大，26日水氣減少，各地大致轉多雲到晴，緊接著27日起有冷空氣陸續南下，低溫下探11度左右。
中央氣象署預報員林定宜表示，25日環境偏東南風，上半天北部雲量較多，基隆北海岸、大台北山區和東半部、恆春半島將有局部短暫雨，且北海岸、東半部、恆春局部雨勢較大，大台北地區、西部山區為零星短暫雨。
26日環境轉偏南風，整體水氣變少，僅東半部、恆春有零星短暫雨，其他地區大致多雲到晴。
27日起第1波鋒面通過，同時有東北季風或大陸冷氣團逐漸南下，北部與東北部轉濕冷，中部以北、東北部28日將有局部短暫雨，南部山區和花東也有零星短暫雨。29日再回到多雲到晴的天氣，但東部、恆春半島仍有局部短暫雨。
另3000公尺以上高山在25日、27日至28日可能出現零星飄雪，提醒民眾留意天氣變化。
溫度部分，未來1週將有2波鋒面到來，27日迎來第1波鋒面，加上冷空氣到來，28日影響較明顯，分別為北部12度至18度、中部13度至23度、南部16度至26度和東部16度至20度，局部最低溫有機會再下探1度到2度。
29日白天冷空氣減弱，不過清晨將有輻射冷卻，北部局部最低溫僅剩11度、高溫23度，中部12度至24度，南部14度至24度，東部為16度至20度，需注意日夜溫差大。
預估1月31日會是第2波鋒面通過時間，屆時東北季風也會增強。
