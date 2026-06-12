鋒面北移降雨趨緩 留意午後雷陣雨
中央氣象署指出，今天(13日)鋒面北移至台灣北部海面，清晨各地仍有零星降雨；上午各地轉為多雲的天氣，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區易有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機會，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，各地高溫略為上升，北部及東半部高溫約攝氏27至30度，中南部高溫為30至32度，至於各地低溫為23至26度。
離島天氣：澎湖多雲，25至29度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，23至26度。
今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通請注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風轉西南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
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