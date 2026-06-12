鋒面北移雨勢趨緩！明起恐迎劇烈豪雨 端午連假天氣曝

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今（13）天鋒面北移至台灣北部海面，清晨各地仍有零星降雨，上午天氣略微好轉，全台轉為多雲天氣，不過午後中部以北、東北部地區及其他山區仍有短暫雷陣雨。此外，明起受西南季風影響，西南部恐有強風強雨等劇烈天氣，到了下週五太平洋高壓增強，端午連假各地將迎來晴熱如夏的好天氣。

受鋒面影響，氣象署針對新北市、基隆市發布大雨特報，另外，山區並有局部大雨發生的機率，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨。

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新北市、基隆市大雨特報。圖／中央氣象署

溫度方面，各地高溫略為上升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部高溫為30至32度，至於各地低溫為23至26度。離島天氣部分，澎湖多雲，25至29度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，23至26度。

今天天氣。圖／中央氣象署

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮於「洩天機教室」專欄中指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升；受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

吳德榮表示，明日、下週一滯留鋒略往南移，挾不穩定的西南季風，迎風面西南部有雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的威脅，其他地區亦有機率，應持續注意；下週二至週四滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下週二、三仍在西南季風範圍內，迎風面易降雨、午後對流旺盛，下週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

到了下週五至下下週一太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下週三起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，13日環境風場為偏東風轉西南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／馮康蕙

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