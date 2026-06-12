鋒面北移雨勢趨緩 週末中南部防豪雨 下週三起天氣漸回穩

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受到鋒面逐漸北移影響，中央氣象署表示，今（13）日全台降雨將較前幾天明顯趨緩，不過午後仍有局部雷陣雨機會。隨著西南風增強，週末中南部地區降雨再度增加，局部地區不排除出現大雨或短延時豪雨；預估下週二（16日）起鋒面遠離、水氣減少，各地天氣將逐漸回穩。

降雨趨緩 午後雷雨不可輕忽

氣象署指出，今日鋒面將北移至北部海面，清晨各地仍有零星降雨，白天起轉為多雲天氣。不過，中部以北、東北部、東部及各地山區午後容易出現短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。

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提醒民眾雷雨發生時須留意雷擊、強陣風等劇烈天氣；由於近期降雨頻繁，山區土石鬆動，應避免前往山區及溪河周邊活動。

溫度方面，隨著降雨減少，各地氣溫略回升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部可達30至32度，各地低溫約23至26度，白天感受較為悶熱。

週末西南風增強 中南部慎防局部豪雨

週日至下週一（14、15日）受到西南風偏強影響，中南部地區降雨最為明顯，將有陣雨或雷雨發生，並有局部大雨甚至短延時豪雨機率。

北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則以多雲天氣為主，但午後仍須留意局部雷陣雨。其中，北部及東半部山區午後降雨較明顯，不排除出現局部大雨。

下週二起水氣減少 氣溫逐日升高

隨著鋒面逐漸遠離，下週二至四（16至18日）西南風影響減弱，環境水氣逐日減少，天氣也將逐步穩定。

氣象署指出，週二西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則為多雲天氣，午後有零星雷陣雨；週三至週四降雨範圍縮減，僅嘉義以南及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區大多為多雲到晴，午後山區仍有零星雷陣雨。

端午節天氣穩定 午後山區留意雷陣雨

端午連假首日，各地天氣更加穩定，普遍為多雲到晴型態。不過午後受熱對流影響，中部以北、東北部及各地山區仍可能出現局部短暫雷陣雨，南部清晨則有零星降雨機會。

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