鋒面北移、今午後雷雨狂襲 下周四水氣減少 吳德榮：端午節連假熱如夏

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

梅雨還沒結束，今周六午後慎防強對流。廖瑞祥攝



中央氣象署今天（6/13）發布大雨特報，鋒面影響，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。

中央氣象署大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升；受「西南季風」的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。北部20至30度，中部23至32度，南部23至32度，東部21至33度。

氣溫預報（圖／中央氣象署）

吳德榮指出，明天（6/14）、下周一（6/15）滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面西南部有雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的威脅，其他地區亦有機率。

廣告 廣告

中央氣象署大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

下周二（6/16）至周四（6/18）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下周二（6/16）、三（6/17）仍在「西南季風」範圄内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。下周四（6/18）西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

中央氣象署大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

下周五（6/19）端午節連續假期至下下周一（6/22）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下周三（6/17）起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。

更多太報報導

大谷翔平突退場原因曝光！左膝發炎休兵一天 MRI結果出爐

屏東女清潔隊長開賓士「撞人肇逃」 騎士掉落水溝亡！鄉長震驚

桃園氣爆1死1傷 凌晨驚天巨響！出租套房玻璃炸出