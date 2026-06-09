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鋒面南移雨勢稍緩！周五再迎第2波降雨 影響至下周二（示意圖/本報資料照）

隨著鋒面南移、西南氣流減弱，氣象署預估明日降雨將比今日稍緩，中南部、花東山區仍要留意大雨或局部豪雨，但鋒面將於本周五再度移到台灣上空，帶來第2波降雨，估會影響至下周二。

據氣象署統計，昨日至今日下午3時，累積雨量最多在高雄六龜366.5毫米，屬於大豪雨等級。

氣象署副主任伍婉華今日下午表示，今天是梅雨第一波大範圍劇烈降雨第1天，未來一周鋒面在台灣附近徘徊，天氣不穩定，目前鋒面正在台灣上空，預估明天逐漸向南移動，西南氣流也向南移且有減弱趨勢，明日晚上以後的降雨將比今日緩和一些。

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氣象署預估明日降雨將比今日稍緩，中南部、花東山區仍要留意大雨或局部豪雨，但鋒面將於本周五再度移到台灣上空，帶來第2波降雨，估會影響至下周二。（氣象署提供）

她指出，未來18小時內，西半部、東北部、花東山區從今日下午到明天的降雨持續，中南部、西北部也有劇烈降雨，明天以後，隨著鋒面稍微向南、西南氣流稍弱，降雨比今天緩和，北部、東北部雨勢變小，中南部及花東山區則留意大雨或局部豪雨。

伍婉華說，預估鋒面周四到巴士海峽，周五又再度北移到台灣上空，本周五至下周一、二，滯留鋒面及西南風又會影響台灣天氣，氣象署將持續關注第二波的降雨型態。

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