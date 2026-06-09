鋒面南移雨勢稍緩！周五再迎第2波降雨 影響至下周二
隨著鋒面南移、西南氣流減弱，氣象署預估明日降雨將比今日稍緩，中南部、花東山區仍要留意大雨或局部豪雨，但鋒面將於本周五再度移到台灣上空，帶來第2波降雨，估會影響至下周二。
據氣象署統計，昨日至今日下午3時，累積雨量最多在高雄六龜366.5毫米，屬於大豪雨等級。
氣象署副主任伍婉華今日下午表示，今天是梅雨第一波大範圍劇烈降雨第1天，未來一周鋒面在台灣附近徘徊，天氣不穩定，目前鋒面正在台灣上空，預估明天逐漸向南移動，西南氣流也向南移且有減弱趨勢，明日晚上以後的降雨將比今日緩和一些。
她指出，未來18小時內，西半部、東北部、花東山區從今日下午到明天的降雨持續，中南部、西北部也有劇烈降雨，明天以後，隨著鋒面稍微向南、西南氣流稍弱，降雨比今天緩和，北部、東北部雨勢變小，中南部及花東山區則留意大雨或局部豪雨。
伍婉華說，預估鋒面周四到巴士海峽，周五又再度北移到台灣上空，本周五至下周一、二，滯留鋒面及西南風又會影響台灣天氣，氣象署將持續關注第二波的降雨型態。
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強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
不斷更新／雨彈強襲！哪放豪雨假一次看 南投仁愛鄉明天停班課
受到滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署發布「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件」，提醒各地區易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。本刊也整理出明（9）日停班、停課的相關資訊。
最猛雨勢就是今天！氣象署親揭這日鋒面南移 第二波降雨時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地易有大雨或豪雨，中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華，今（9）日下午說明，今天是今年梅雨季第一波大範圍劇烈降雨的一天，未來一週天氣仍不穩定，即便週四（11日）鋒面南移至巴士海峽，週五（12日）就會再度北移至台灣上空，而週五影響的鋒面會影響到下週一（15日）。
【更新】滯留鋒面、西南氣流挾豪大雨 嘉高屏18行政區明停班停課
[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
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今起連下7天？一圖看懂一週天氣 「這2天」全台雨勢最猛
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馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
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中央氣象署預估，自9日起受滯留鋒面及西南風影響，西半部及東北部地區將有陣雨或雷雨，並有局部大雨甚至豪雨發生機率。農糧署提醒，豪大雨容易造成農作物倒伏、落果及積水等災情，目前正值一期稻作收穫期，以及葡萄、芒果、荔枝與部分蔬菜採收季，農民應把握天氣空檔完成採收及各項防災措施，降低損失。