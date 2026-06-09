鋒面強襲全台有雨！下週太平洋高壓增強 賈新興：這時天氣轉好

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／彭淇昀報導

今（10）日受鋒面及偏強西南風影響，各地天氣不穩定，全台有陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，台中以北及中南部山區有局部豪雨以上發生的機率。氣象專家賈新興表示，14-19日太平洋高壓逐漸增強，20-24日會恢復夏季型態。

未來一週降雨趨勢圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，今日受到最強的鋒面及偏強西南風影響，局部陣雨雷雨伴強陣風，台中以北及中南部山區局部豪雨以上。明後天（11日至12日）受低壓帶影響，其中11日，鋒面往南壓，各地有陣雨；12日台中至高雄有陣雨，午後全台有雨，其它地區亦有零星短暫雨。

廣告 廣告

週末（13日至14日）受鋒面前偏西南風影響，其中13日白天各地有局部短暫雨，午後各地有陣雨，14日白天苗栗以南有陣雨，午後宜花東亦有局部短暫雨。

下週一（15日）受鋒面前緣影響，新竹以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨；下週二至三（16日至17日）清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨，其中17日起太平洋高壓逐漸增強，下週四至五（18日至19日）於清晨台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨，不過天氣朝晴朗、高溫炎熱發展。

氣象署指出，今日白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。明（11）日鋒面移至巴士海峽，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

更多三立新聞網報導

沒性生活也中鏢！HPV「初期0症狀」 醫曝傳染真相

不是七星潭！「1熱門景點」稱霸花蓮 3個月狂吸近50萬人到訪

傅子純猝逝！13歲童星曝「拍戲1暖舉」 痛悼：祢的溫暖我永遠記在心裡

今年梅雨季最強雨勢！雷雨明後2天轟全台 下波鋒面「這時」報到

