鋒面影響登山風險高 雪霸處籲山友審慎自主評估

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）受滯留鋒面影響，近期各地降雨明顯，山區更易出現局部大雨或豪雨。雪霸國家公園管理處表示，今天至14日登山活動風險明顯升高，呼籲山友審慎評估行程，天候不佳建議取消入園。

雪霸管理處今天透過新聞稿指出，高山地區一旦遭遇連續降雨或短時間強降雨，容易造成步道濕滑、溪流水位暴漲、邊坡坍塌、落石及視線不良等情形，若衣物或裝備淋濕，可能因低溫、強風與體能下降，引發失溫危險。

雪霸處表示，受低壓系統、滯留鋒面及暖溼西南風影響，6月8日至14日期間，山區降雨機率偏高，可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，登山活動風險明顯升高。

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雪霸處提醒，雪霸園區部分登山路線位處林道、斷崖及破碎地形，強降雨後風險更高，易發生坍方、落石路段包括大霸線大鹿林道東線全段、志佳陽線司界蘭吊橋至3.1K登山口路段、雪劍線松茂林道仁壽橋至樂山橋路段、雪山西稜線230林道全段、大霸尖山霸基處、園區內各斷崖地形，以及其他尚無法即時掌握的潛在區域，山友須特別留意。

雪霸處說，鋒面影響這段期間，已取得入園許可隊伍，出發前應再次確認中央氣象署天氣預報、豪大雨特報、地方政府停班停課、道路交通管制及雪霸處最新公告等資訊，並落實自主風險評估，若行程涉及長天數縱走、高稜線、溪谷通行、林道路段或易坍方地形，建議主動取消入園或延期；若已在山區遇雨勢增強、雷雨、起霧、溪水暴漲、落石聲響、步道崩塌或隊員失溫徵兆，應立即停止前進，及早撤退至安全地點。

雪霸處強調，梅雨鋒面影響期間，山區風險常在短時間內快速升高，救援行動也可能受豪雨、濃霧、落石及道路中斷等增加困難，籲請山友以安全為優先，行前備妥雨具、保暖衣物、離線地圖、行動電源及緊急通訊設備，並確實告知留守人行程與撤退條件。（編輯：張銘坤）1150609