鋒面影響 11縣市發布豪大雨特報

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記者李佩玲／臺北報導

受到鋒面影響，中央氣象署今（12）日針對11個縣市發布豪大雨特報，其中高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，臺南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區則有局部大雨發生的機率，提醒山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署表示，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今天上午至晚上，高雄市、屏東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率；新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、宜蘭縣山區及花蓮縣山區等地則有局部大雨發生的機率。

中央氣象署今日針對11個縣市發布豪大雨特報。（取自氣象署網站）